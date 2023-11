Sistema Faemg Senar vai promover o Dia de Campo Agroindústria, em Pouso Alegre

Serão quatro estações, com cerca de 25 minutos de atividades em cada uma.

O Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Pouso Alegre, Sindicato Rural de Borda da Mata e Sindicato Rural de Cachoeira de Minas, vai promover o Dia de Campo – Agroindústria de Derivados do Leite, em Pouso Alegre. O encontro será neste sábado (04), a partir de 13h30.

Será uma tarde cheia de oportunidades e conhecimento. Terão atividades em diferentes estações, palestras, espaço para perguntas e uma exposição de produtos.

Para o gerente regional o Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, o momento é importante para fortalecer a cadeia produtiva e levar capacitação para os produtores continuarem alcançando sucesso na atividade.

“Este é o primeiro Dia de Campo do ATeG realizado em nossa regional na cadeia produtiva de derivados lácteos. O evento tem como objetivo promover a divulgação desta cadeia produtiva, apresentar os resultados alcançados pelo ATeG e levar conhecimentos práticos que possam ser aplicados no dia a dia dos produtores. Estamos com uma expectativa de receber aproximadamente 150 participantes, onde teremos um bate-papo com eles, abordando temas relevantes do Sistema Faemg Senar e as estações de campo que vão explorar diversos temas pertinentes para o cotidiano do produtor”, explicou o gerente regional.

Serão quatro estações, com cerca de 25 minutos de atividades em cada uma. Confira a programação:

• Estação 01 – Jovem no Agro e Sustentabilidade: Alunos que participaram de programas do Sistema Faemg Senar compartilharão técnicas atualizadas em um ambiente de troca.

• Estação 02 – Mulheres Empreendedoras e Turismo Rural: Apresentada pelo gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira. Além disso, terão depoimentos e casos de sucesso de empreendedorismo por mulheres atendidas pelo ATeG Agroindústria em Pouso Alegre.

• Estação 03 – Qualidade do Leite: um momento de muito aprendizado com o supervisor do ATeG Agroindústria, Paulo Globo.

• Estação 04 – Processo de Produção: A técnica de campo, Aline, junto com o produtor, Marco Antônio, estarão no laticínio da fazenda, abordando técnicas de produção.

Para o produtor Marco Antônio da Silva, que recebe assistência do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria, o momento traz conhecimentos que levam benefícios para as propriedades rurais, uma vez que, depois dos atendimentos, ele aperfeiçoou sua fabricação, está em processo de obtenção do Selo SIM (Sistema de Inspeção Municipal) e melhorou suas vendas. Atualmente, ele produz cerca de 300 litros de leite diariamente e, com parte disso, ele fabrica queijo mussarela nozinho, queijo minas frescal e queijo minas padrão, que são vendidos na região de Pouso Alegre. Ele também produz doce de leite e iogurte para consumo próprio.

“O ATeG trouxe inúmeros benefícios. A técnica nos encorajou a buscar o selo, um objetivo de longa data para nossa família. Com o ATeG, consigo ter controle dos custos da produção de queijo e avaliar o lucro. Por isso, o Dia de Campo será importante, pois conhecimento é algo imensurável, não tem preço. Tenho certeza que os produtores vão sair ainda mais preparados para as atividades,” reforçou o produtor.

Para a agente de desenvolvimento rural do Sindicato Rural de Pouso Alegre, Angelita Cruz, o Dia de Campo representa uma oportunidade para os produtores compartilharem suas técnicas bem-sucedidas e aprenderem com as experiências uns dos outros. “Estamos na reta final dos atendimentos do ATeG Agroindústria e, por isso, essa tarde será ainda mais significativa. Teremos um ambiente de trocas entre produtores, técnicos e supervisores, onde serão apresentados resultados. Durante o período de assistência, tivemos vários queijos com avaliações excelentes. Agora é um momento para compartilhar essas oportunidades”, finalizou.

Fonte: Karoline Sabino Assessora de Comunicação – Sistema Faemg Senar – Regional Varginha