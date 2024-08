Sistema Faemg Senar promove Dia de Campo gratuito para Produtores de Leite em Ijaci

O Dia de Campo é uma excelente oportunidade para os produtores de leite da região aprimorarem seus conhecimentos e técnicas, garantindo assim, uma produção mais eficiente e rentável.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Lavras e o Banco do Brasil, promove o Dia de Campo – Bovinocultura de Leite, um evento gratuito, para os produtores rurais de Lavras e região.

O encontro, que está marcado para o dia 16 de agosto, terá início às 8h, na Fazenda Boca da Mata, localizada em Ijaci – próximo ao município de Lavras.

O Dia de Campo é uma excelente oportunidade para os produtores de leite da região aprimorarem seus conhecimentos e técnicas, garantindo assim, uma produção mais eficiente e rentável.

A programação inclui palestras ministradas por especialistas da área, demonstrações práticas e espaço para troca de experiências entre os produtores e profissionais da área.

Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente, pois as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do link https://forms.office.com/r/nUztiBtGdU ou pelo telefone (35) 99917-2482, com a Nilma.

Fonte: Sistema Faemg Senar