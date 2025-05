Sistema Faemg Senar marca presença na 35ª Expo Oliveira

Diversas autoridades do setor agropecuário marcaram presença na abertura da 35ª Exposição Agropecuária e Industrial de Oliveira

Foto: Sistema Faemg Senar

Teve início nesta quinta-feira (22/05), a 35ª Exposição Agropecuária e Industrial de Oliveira, considerada uma das mais importantes e tradicionais feiras de agropecuária da região. Realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, em parceria com o Sistema Faemg Senar, a Prefeitura e diversos outros apoiadores, a feira segue até o dia 25 de maio, reunindo produtores rurais, técnicos, representantes de entidades do setor, lideranças políticas e a comunidade local.

A cerimônia de abertura contou com as presenças do vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg, Renato Laguardia; do vice-presidente do Sistema Faemg Senar e presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Oliveira, Márcio Eugênio Leite Castro; do superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior; do gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira; do prefeito de Oliveira, Dr. Erik Assis Castro, além de presidentes de sindicatos rurais, vereadores e outras autoridades.

O vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg, Renato Laguardia, parabenizou a diretoria do Sindicato e reforçou a importância das parcerias institucionais e políticas para o fortalecimento do agro. “Parabenizo o presidente Márcio e toda a sua diretoria pelo excelente trabalho que vêm realizando. Destaco ainda a importância da união das lideranças políticas em prol do fortalecimento do agronegócio. Agradeço, em especial, aos que apoiam e fortalecem o Sistema Faemg Senar, pois essas parcerias são fundamentais para que possamos seguir impulsionando o setor agropecuário em Minas Gerais e em todo o Brasil”, afirmou.

Em seu discurso, o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, apresentou números que demonstram o impacto do trabalho conjunto entre o Sistema e o Sindicato dos Produtores Rurais de Oliveira.

“Desde 2022, o Sindicato dos Produtores Rurais de Oliveira já realizou 122 treinamentos de Formação Profissional Rural e Promoção Social, com um investimento superior a R$ 606 mil. E não paramos por aí: também já foram formadas cinco turmas de produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Balde Cheio, voltado para produtores de leite, com um investimento superior a R$ 2,5 milhões. É o dinheiro do produtor rural retornando para ele, via Sindicato e Sistema, levando tecnologia, conhecimento e assistência para dentro da porteira”, destacou.

O Sistema Faemg Senar participa, ativamente, realizando e apoiando diversas ações técnicas e formativas ao longo da programação. Entre as atividades, destacam-se as palestras, mesas-redondas e oficinas voltadas a temas estratégicos a reprodução animal, cafeicultura, segurança alimentar e gestão de propriedades rurais, além da presença na Sala do Empreendedor — espaço dedicado ao fomento de negócios, com orientações e serviços para os produtores rurais e empreendedores locais.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Oliveira também prestou uma homenagem especial aos representantes do Sistema Faemg Senar, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em parceria, que fortalece o setor agropecuário e beneficia diretamente os produtores da região.

Fonte: Sistema Faemg Senar