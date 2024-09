Sistema Faemg Senar lança treinamento inédito em Segurança no Trabalho

O treinamento aconteceu na Fazenda São Paulo, situada entre os municípios de Santo Antônio do Amparo e Oliveira, e contou com a participação de sete colaboradores da propriedade.

Foto: Sistema Faemg Senar

A segurança no trabalho é essencial para proteger a saúde e a vida dos trabalhadores do campo. O Sistema Faemg Senar, ciente dessa responsabilidade, promoveu um curso piloto voltado à capacitação em práticas seguras para o trabalho em altura e em espaços confinados. O treinamento, promovido em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Santo, aconteceu na Fazenda São Paulo, situada entre os municípios de Santo Antônio do Amparo e Oliveira, e contou com a participação de sete colaboradores da propriedade.

O curso “Trabalho em Altura e Espaço Confinado – Emergência e Salvamento” conta com uma carga horária de 32 horas e foi elaborado em conformidade com as normas regulamentadoras NR 33 e NR 35, garantindo o cumprimento dos requisitos obrigatórios e as medidas de proteção para trabalhos em altura e em espaços confinados, incluindo emergências e salvamento. As turmas são compostas por um número mínimo de 6 e máximo de 8 participantes.

O analista técnico de Formação Profissional Rural do Sistema Faemg Senar, Alexandre Martins, ressalta que, durante o treinamento, os participantes conhecem os equipamentos necessários e obrigatórios, aprendem sobre o uso correto desses recursos e são capacitados em métodos de resgate e salvamento. Além disso, recebem instruções sobre a legislação vigente e orientações contextualizadas à realidade local. “Eles saem aptos a prestar primeiros socorros e a realizar as condutas mais adequadas para os possíveis cenários de emergência em suas atividades,” destacou

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, explicou o impacto positivo que a capacitação traz para as propriedades e seus colaboradores. “A segurança no trabalho é essencial para garantirmos a integridade de quem está envolvido em atividades que possam oferecer algum risco. O Sistema Faemg Senar mantém seu compromisso firme em capacitar produtores e trabalhadores rurais,” relatou.

O treinamento, realizado na Fazenda São Paulo, surgiu como uma resposta às exigências do Ministério do Trabalho, especialmente em relação às normas regulamentadoras que tratam do trabalho em espaços confinados. “O Sistema e o Sindicato foram ágeis e estiveram preparados para atender a demanda da empresa. Esse curso marca um passo importante para nós e para o estado de Minas Gerais, sendo a Fazenda São Paulo a primeira a aplicar esse treinamento oferecido pelo Sistema”, contou o gerente administrativo e responsável pela área de segurança e medicina do trabalho da Fazenda São Paulo, Milton Martins.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Amparo, Heloízio Domingos Savio Teixeira Carvalho, reforçou a importância da iniciativa. “É o Sistema Faemg Senar, mais uma vez, através da parceria com o Sindicato, atuando na busca de soluções para o homem do campo. O maior patrimônio das empresas rurais são seus colaboradores e garantir a segurança desses trabalhadores é essencial para o sucesso das empresas”, disse o presidente.

Fonte: Sistema Faemg Senar