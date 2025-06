Sistema Faemg Senar inaugura novo escritório no Sul de Minas

Unidade de Passos passa a funcionar no mesmo local onde atua o Sindicato de Produtores Rurais da cidade

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar inaugurou, na quarta-feira (25), a nova sede do Escritório Regional em Passos, durante a abertura da 59ª edição da Expass Agro. A unidade foi instalada dentro do Parque de Exposições Adolpho Coelho Lemos, mesmo local onde também funciona o Sindicato de Produtores Rurais da cidade.

Para o presidente do Sistema, Antônio de Salvo, o novo endereço mostra como a entidade atua em conjunto.

“É a nossa entidade completamente materializada em uma casa, aqui dentro do Parque de Exposições. Isso mostra que o Sistema é um só e tem um único objetivo: melhorar a vida dos produtores e produtoras rurais”, ressaltou.

Para o vice-presidente secretário, Ebinho Bernardes, unir, em um mesmo endereço, os escritórios regionais e os sindicatos traz benefícios aos produtores rurais.



“Eu fico muito feliz de poder participar dessa inauguração, trazendo a nossa regional para dentro do nosso sindicato rural, um sonho antigo que temos de unir. Eu tenho certeza que essa mudança vai render muitos frutos, não só para o Sistema Faemg Senar, mas também para todos os sindicatos da região”, destacou.



O vice-presidente de Finanças, Renato Laguardia, também ressaltou a importância do novo espaço.



“Essa união dos sindicatos, escritórios regionais e da Federação da Agricultura vai proporcionar melhorias no atendimento ao produtor rural, no acesso deles aos sindicatos de produtores rurais para se associarem e conhecerem o trabalho que essas entidades fazem”, disse.

Para o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, a mudança de endereço do Escritório Regional de Passos é um importante passo na atuação do Sistema Faemg Senar na região.

“Há 28 anos iniciava essa regional do Sistema Faemg Senar e hoje, dentro de um projeto maior, ela está na casa do produtor rural, numa entidade que o representa de forma legítima no município e em toda a região. Portanto, hoje aumenta o nosso compromisso em transformar esse local num palco para a reunião de produtores e produtoras rurais, inclusive, para fazer uma leitura melhor, para qualificar a nossa demanda e as necessidades desses produtores”, afirmou.

O local recebeu o nome de “Espaço Sistema Faemg Senar José Esper Kallas (José Aqueche), pai do ex-presidente do SinRural, Darlan Esper Kallas.

Para o atual presidente do sindicato, Elder Maia dos Reis, uma justa homenagem.

“O pai do Darlan foi um ícone para Passos e sempre esteve no meio rural. Eu acredito que ele foi um dos melhores presidentes do Sindicado Rural”, destacou.

Atendimento e capacitação

O Escritório Regional do Sistema Faemg Senar oferece suporte direto as 48 entidades cooperadas, sendo 46 Sindicatos de Produtores Rurais que compõem a regional. A abrangência chega a 75 municípios do Sudoeste e Centro-Oeste mineiro. A equipe da regional é de cerca de 120 profissionais, entre técnicos de campo, supervisores, agentes de desenvolvimento rural e equipe administrativa que tem como gerente regional Rogger Miranda Coelho.

São mais de 20 mil produtores atendidos ao ano em cursos gratuitos, em mais de 300 modalidades. Os temas abrangem mecanização, manejo de lavouras, uso de drones, turismo rural, entre outros. O programa ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) acompanha 1.491 produtores por meio de visitas técnicas regulares, contribuindo para melhorar a rentabilidade e eficiência nas cadeias produtivas como leite, queijo Canastra, café, mel e bovinocultura, entre outras.

Fonte: Sistema Faemg Senar