Sistema Faemg Senar e Cooxupé renovam convênio

Renovação do convênio entre Sistema Faemg Senar e Cooxupé fortalece a parceria entre as instituições desde 2011

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar e a Cooxupé renovaram, nessa quarta-feira (19/3), durante a 24ª Femagri, em Guaxupé, o convênio histórico que fortalece a parceria entre as duas instituições desde 2011. Ao longo desses anos, o convênio resultou em investimentos da ordem de R$ 16 milhões, beneficiando aproximadamente 49 mil pessoas, entre produtores rurais cooperados e colaboradores.

Essa iniciativa tem sido uma ferramenta essencial para o crescimento do agronegócio na região, proporcionando capacitação, apoio técnico e gestão eficiente. Desde o início da parceria, foram realizados quase 4.900 eventos em 70 municípios, ampliando o alcance das ações voltadas ao setor.

“O Senar, como o braço de capacitação e difusão do conhecimento da Faemg, tem um papel fundamental na formação do capital humano, contribuindo para a melhoria da competitividade do negócio rural. Essa parceria de 15 anos é um exemplo de sucesso”, destacou o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

O presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, ressaltou a importância da parceria e mencionou a possibilidade de expandi-la para outras cooperativas. “Com tantos cursos oferecidos pelo Senar, é um grande investimento para a Cooxupé participar financeiramente dessa iniciativa. Nosso dever é ampliar esse convênio, e queremos envolver outras cooperativas nesse processo. A assinatura deste acordo é motivo de grande satisfação”, afirmou.

O assessor especial da diretoria da Faemg, Antônio Alvares (Toninho de Pompéu), destacou o papel agregador do convênio na integração dos diversos segmentos do agronegócio. “Precisamos unir toda a cadeia produtiva, incluindo cooperativas, sindicatos, cooperativas de crédito, fábricas de rações e de tratores, entre outros. Essa parceria é essencial para divulgar o trabalho das cooperativas e do Sistema Faemg Senar em prol do produtor rural. Estamos honrados em consolidar essa colaboração com a Cooxupé.”

Com a renovação do convênio para 2025, o Sistema Faemg Senar e a Cooxupé planejam dar continuidade ao sucesso da parceria, implementando novas estratégias de treinamento e suporte para enfrentar desafios climáticos, a expansão do mercado e a diversificação para outros setores.

Femagri

A Femagri (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas) é um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, promovido pela Cooxupé, reunindo as mais recentes inovações para o setor.

O superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Jr., e o assessor especial da diretoria da Faemg, Antônio Alvares (Toninho de Pompéu), participaram da abertura oficial da feira, que teve como anfitrião o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

O evento também contou com a presença do vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião Filho; do presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro; do presidente do SPR de Guaxupé, Mário Guilherme Ribeiro do Valle (“Maé”); do prefeito Jarbas Corrêa Filho; do presidente da Emater, Otávio Maia; do deputado federal Emidinho Madeira; do coronel Trajano, comandante da 18ª Região da Polícia Militar, entre outras autoridades, produtores rurais e empresários do setor.

A Faemg marca presença na 24ª Femagri com um estande institucional, destacando a participação de produtores rurais beneficiados pelo Sistema Faemg Senar por meio de cursos de capacitação em diversas cadeias produtivas e pelo programa ATeG.

Fonte: Sistema Faemg Senar