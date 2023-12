Sistema digital de ouvidoria da Prefeitura de Poços de Caldas registra mais de 3 mil atendimentos em 2023

Os números revelam que o eOuve já contabilizou quase 14 mil atendimentos desde sua criação, consolidando-se como uma ferramenta essencial na modernização do serviço público.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O avanço da tecnologia tem proporcionado transformações significativas na forma como a administração pública interage com os cidadãos. Em Poços de Caldas, o Sistema de Ouvidoria Municipal, conhecido como eOuve, registra 3 mil atendimentos ao longo do ano de 2023. Esta plataforma visa centralizar a comunicação entre a população e a prefeitura, oferecendo um canal dinâmico para o envio de sugestões, críticas e reclamações.

O eOuve foi lançado em agosto de 2019, tornando Poços de Caldas o primeiro município em Minas Gerais a estabelecer um canal direto e digital de comunicação com seus cidadãos. Desde então, a iniciativa tem contribuído para uma gestão mais eficiente, alinhada com os princípios das cidades inteligentes. Os números revelam que o eOuve já contabilizou quase 14 mil atendimentos desde sua criação, consolidando-se como uma ferramenta essencial na modernização do serviço público.

Uma das principais vantagens oferecidas pelo eOuve é a agilidade no retorno à população. Na maioria dos casos, as demandas são atendidas em até 15 dias, com muitas delas sendo solucionadas no mesmo dia. Esse rápido feedback representa um avanço significativo na satisfação dos cidadãos e na resolução ágil de questões diversas.

A facilidade de acesso ao eOuve é outro ponto destacado. Qualquer pessoa, utilizando um computador ou telefone celular, pode acessar o aplicativo e enviar sua mensagem, eliminando a necessidade de deslocamentos até os departamentos ou secretarias da prefeitura. No momento, as áreas mais procuradas pelos cidadãos são o Procon, a Secretaria de Serviços Públicos e a Saúde, entre outras 23 áreas listadas no programa do eOuve.

Ao acessar o eOuve, é necessário criar uma conta com dados pessoais e uma senha de acesso. O secretário de Comunicação, Antônio Donizete Albino, destaca que esse processo contribui para a agilidade do atendimento, proporcionando mais eficiência e transparência ao poder público.

Como Acessar o eOuve via Internet

O eOuve está disponível para download nas lojas de aplicativos, bastando procurar por “eOuve”. Além disso, é possível acessar a plataforma pelo site pocosdecaldas.eouve.com.br, disponível na página principal do site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br).

Todos Podem Participar

É importante ressaltar que, para aqueles que não têm acesso à internet, o eOuve pode ser acessado via telefone (3697-2310) ou presencialmente, na Rua Marechal Deodoro, nº 345.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas