Sistema de Transporte Metropolitano terá quadro de horários diferenciado nesta quinta-feira (24/11)

Seinfra define ajustes na circulação dos ônibus em decorrência da disputa do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Foto: Seinfra / Arquivo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informa que, em decorrência do jogo Brasil x Sérvia, pela Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira (24/11), as linhas de ônibus do Sistema de Transporte Metropolitano deverão circular com quadros de horários diferenciados.



O cronograma será o seguinte:

Até 13h30 – quadro de horários de dia útil;

De 13h30 às 16h00 – quadro de horários de dia útil com reforço;

Após 16h – quadro de horários de sábado.



As linhas que não possuem quadro de horários de sábado, irão circular seguindo o quadro de horários de dia útil. Eventuais alterações nos quadros de horários em dias de outros jogos do Brasil ainda serão confirmadas.

Fonte: Agência Minas.