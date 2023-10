Sine de São Lourenço se destaca no cenário estadual

De janeiro à setembro de 2023, o município alcançou a marca de 333 novas vagas de emprego.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Em um mundo onde o desemprego muitas vezes parece uma batalha sem fim, o Serviço Nacional de Emprego (SINE) de São Lourenço surge como um farol de esperança e oportunidade. Recentemente, essa instituição brilhante alcançou um marco notável, superando as metas de recolocação de pessoas no mercado de trabalho, segundo a Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE). De janeiro à setembro de 2023, o município alcançou a marca de 333 novas vagas de emprego. De acordo com a SEDESE, a meta do ano para São Lourenço seria 134 novos empregadores. Esse número é calculado de acordo com a população de cada cidade.

Segundo Rosana Aparecida Lopes, Coordenadora de trabalho, emprego e renda do SINE de São Lourenço, a conquista foi muito importante para a cidade e para mostrar como o trabalho do Serviço está fazendo a diferença na vida de tantas famílias. “O SINE é um serviço público e gratuito de emprego, que coloca e recoloca as pessoas no mercado de trabalho, enfatizando também que pode ser utilizado para a busca do primeiro emprego. São Lourenço tem sido destaque, pois por nove meses consecutivos vem batendo a meta colocada pela Secretraria Estadual de Desenvolvimento Social.No último mês de setembro foram 68 pessoas, ou seja, 68 famílias que conseguiram um emprego formal, gerando assim um desenvolvimento econômico para a cidade. De forma satisfatória queremos demonstrar para a sociedade a importância que um emprego gera, como a garantia dos direitos básicos e dignidade para prover o sustento da família”, ressalta a Coordenadora.

O SINE de São Lourenço também continua avançando na geração de empregos, de acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do MTE). Em setembro foram contratadas 68 pessoas em regime formal, mantendo o saldo positivo para os nove meses consecutivos.

Esse sucesso é um testemunho do poder da colaboração entre o governo, a comunidade e o setor privado. É um exemplo brilhante de como, quando as pessoas se unem com um propósito comum, podemos superar desafios e criar um impacto positivo e duradouro na vida dos outros.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço