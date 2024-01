Sindipa se reúne com empresários em Pouso Alegre, para discutir Convenção Coletiva de Trabalho para 2024

Esta convenção proporciona que os funcionários tenham voz ao exigirem seus direitos em negociações patronais.

Foto: Jornalista Iago Almeida

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA) se reuniu com empresários na tarde desta segunda-feira (22/01), para discutir as mudanças e novas regras da CCT – Convenção Coletiva de Trabalho, para 2024.

A CCT é um importante instrumento de gestão e reúne as regras trabalhistas de cada categoria profissional, acordadas entre o sindicato laboral (que defende os interesses dos empregados) e o sindicato patronal (que defende os interesses dos empregadores). Esta convenção também proporciona que os funcionários tenham voz ao exigirem seus direitos em negociações patronais.

Além dos direitos e deveres que constam na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) é comum que existam características especiais para determinadas categorias. No encontro desta segunda-feira foram discutidas diversas condições de trabalho, como ajustes e piso salarial; benefícios; normas e jornada de trabalho.

O encontro aconteceu no Hotel Ferraz, centro da cidade, e reuniu representantes da classe de hotel, bares, restaurantes e similares de Pouso Alegre, como os diretores Marco Dias (Hotel Dias); Carlos Alberto Brito (Hotel Fernandão); Mateus Esperança (Espaço Replay); Jose Roberto Pinto (Restaurante Zé Arlindo); Shirley R. Dias Reis (Restaurante Vila Rica); Jose Aparecido Ferraz (Hotel José Maria); Marcos Cesar Coral (Restaurante Prato Fino) e Lucas Coral (Restaurante Prato Fino – Serra Sul Shopping).

Participaram também, intermediando a discussão, o presidente do sindicato, Rolando Brandão (Nostra Massa), e a vice-presidente, Rosana Ferraz (Hotel Ferraz). Os resultados, assim que firmados, serão amplamente divulgados pelo SINDIPA.

“Nos reunimos hoje para discutir a Convenção Coletiva de Trabalho de 2024. Isso impacta diretamente em todos os empresários de nossos segmentos. Discutimos a questão do reajuste, dos salários e os benefícios para os funcionários e empresários. Em breve será divulgada a CCT, que está em andamento a negociação”, disse Rolando Brandão.

Durante a reunião, o presidente Rolando Brandão apresentou ainda as tratativas que estão sendo firmadas para que mais benefícios sejam oferecidos aos associados. Alguns desses benefícios já estão fechados, enquanto outros estão sendo negociados, e devem ser implementados ainda neste primeiro semestre de 2024.

“Também discutimos e apresentamos todos os benefícios que estamos buscando para os nossos associados. Já fechamos várias parcerias e temos muita coisa boa vindo para os nossos segmentos”, completou o presidente.

Os empresários do ramo dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre que quiserem se associar ao SINDIPA, devem buscar informações pelo telefone (35) 9 9948-2278.

Para acompanhar as notícias do SINDIPA, entre no site (www.sindipa.com.br), Instagram (@sindipa_pousoalegre) e Facebook (www.facebook.com/sindipousoalegre).

Fonte: Jornalista Iago Almeida