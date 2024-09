SINDIPA se reúne com empresários associados em Pouso Alegre

A reunião tratou sobre o Festival Gastronômico e Cultural do Sul Minas Gerais, previsto para acontecer ainda neste segundo semestre de 2024.

Foto: SINDIPA

Com diversos assuntos em pauta, o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA) promoveu um encontro com os empresários associados. A reunião no Hotel Ferraz tratou sobre o Festival Gastronômico e Cultural do Sul Minas Gerais, previsto para acontecer ainda neste segundo semestre de 2024.

O festival movimenta a cultura e o turismo do segundo maior município do Sul de Minas, e conta com diversas atrações musicais e gastronômicas. A preparação foi iniciada e em breve o SINDIPA divulgará as informações completas.

Os empresários foram convidados para o ‘Café com candidatos à prefeitura de Pouso Alegre’, que será promovido pelo SINDIPA neste mês de setembro. Será um momento de conhecer as propostas dos candidatos para a área do Turismo. Saiba mais em nosso Instagram (@sindicatopa) e site (www.sindipa.com.br). Questionamentos e dúvidas, que serão selecionadas para os candidatos, serão recebidas pelo SINDIPA, realizadas pelos associados.

Aproveitando, o SINDIPA ainda debateu com os participantes sobre a presença de animais em hotéis, restaurantes e similares. Assim como atendimento prioritário e acessibilidade nas empresas. O objetivo foi um momento de troca de experiências e dúvidas sanadas e apresentadas.

Os valores cobrados de IPTU no município encerraram a conversa. Uma possível proposta está sendo estudada junto ao SINDIPA e foi apresentada aos empresários, que trará benefícios.

Além de Rolando Brandão, presidente do SINDIPA e proprietário do Nostra Massa, também participaram do encontro: Marco Dias (Hotel Dias e diretor do SINDIPA); Rosana Ferraz (Hotel Ferraz e vice-presidente do SINDIPA); Shirley R. Dias Reis (Vila Rica); Jose Aparecido Ferraz (Hotel José Maria). Túlio Ribeiro Domingues (Cozinha do Centro); Gilberto Martins Consoli (Costela no Bafo); e Lidiane Alves (‘Restorante’ O Caipira).

Os empresários do ramo dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre que quiserem se associar ao SINDIPA, devem buscar informações pelo telefone (35) 9 9948-2278.

Fonte: Jornalista Iago Almeida