Sindicato Rural de Boa Esperança é o 1º de Minas a ter posto de atendimento do Sebrae

SINDIBOA tornou-se o primeiro Sindicato dos Produtores Rurais do estado a contar com um ponto de atendimento do Sebrae

Agora os produtores rurais de Boa Esperança passam a contar com o posto de atendimento do Sebrae na nova sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Boa Esperança (SINDIBOA), primeiro no estado a possuir o ponto de atendimento. A inauguração ocorreu nesta quarta-feira (11/9), durante a AGROBOA 2024. O evento, promovido pelo Sindicato, começou hoje e segue até este sábado (14/9).

A implantação do posto de atendimento é resultado da parceria do Sistema Faemg Senar com o Sebrae e tem o objetivo de fortalecer e ampliar os serviços oferecidos pelo Sindicato, proporcionando mais recursos e suporte aos associados para o desenvolvimento de seus negócios.

A parceria, que começa em Boa Esperança, permitirá que os Sindicatos contem com o suporte especializado do Sebrae, que já atua no setor do agronegócio. A ideia é integrar as ações do Sebrae, reconhecido por seu trabalho com pequenas e médias empresas, aos esforços dos Sindicatos, oferecendo soluções personalizadas e eficientes para o campo.

A nova sede também conta com uma sala dedicada a cursos e treinamentos, que serão realizados em parceria com o Sistema Faemg Senar.

O SINDIBOA vai oferecer, em parceria com o Sistema Faemg Senar e diversas empresas do setor, uma programação diversificada, com atividades para todos os públicos.

Participaram da abertura o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, o vice-presidente de Finanças, Renato Laguardia, o presidente do SINDIBOA, Henrique Pacheco, o vice-presidente do SINDIBOA, Romeu Messora, o diretor do Centro de Excelência em Cafeicultura, Roberto Barata, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha e da Comissão Técnica do Café do Sistema Faemg, Arnaldo Bottrel, e outras autoridades.

Encontro de Mulheres no Agro

Durante o evento, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, e o vice-presidente de Finanças, Renato Laguardia, prestigiaram o Encontro das Mulheres, o AgroBoa para Elas. Na abertura, Beatriz Vilela Pacheco, produtora e participante do Grupo Mulheres Agro de Boa, destacou a força do grupo, que reúne mais de 120 mulheres do setor, com o objetivo de unir esforços em prol do desenvolvimento no agro. “As mulheres são comunicativas, buscam informação, tecnologia e sempre o melhor. O grupo vem trazendo inúmeros benefícios e estamos crescendo cada vez mais”, afirmou.

Durante a feira, eles também participaram do Painel Café com Leite, que contou com uma apresentação do presidente do Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais (CCCMG), Ricardo Schneider, abordando o mercado de café.

A programação incluiu ainda uma palestra da jornalista agro e cafeicultora, Luísa Nogueira, que compartilhou sua trajetória de sucesso, e uma palestra sobre gestão de pessoas, conduzida pelo fundador da Happy Consultoria, Eduardo Valias.

