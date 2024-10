Sindicato de Produtores Rurais de Campo Belo reinaugura nova sede

A presidente do SPR de Campo Belo expressou sua satisfação com a nova sede, ressaltando que a solenidade foi um momento de alegria e celebração das conquistas.

Foto: Sistema Faemg Senar

Nesta semana, o Sindicato de Produtores Rurais de Campo Belo celebrou a reinauguração de sua nova sede, situada em uma área central e de fácil acesso na cidade. A nova estrutura conta com salas para cursos e treinamentos que serão oferecidos em parceria com o Sistema Faemg Senar, além de espaços dedicados à diretoria e atendimento aos produtores rurais.

O evento de reinauguração foi marcado pela presença da presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Campo Belo, Denise Garcia, diversos produtores rurais e seus familiares, além de representantes da Patrulha Rural da Polícia Militar e do vice-prefeito de Campo Belo, Adalberto Lopes.

Agora, os mais de 285 produtores rurais associados têm à disposição um espaço acolhedor para se encontrarem, serem bem recepcionados e tomarem um café fresquinho enquanto colocam a conversa em dia. A sede foi planejada pensando no conforto e na integração dos produtores.

A presidente do SPR de Campo Belo expressou sua satisfação com a nova sede, ressaltando que a solenidade foi um momento de alegria e celebração das conquistas.

“Estamos muito felizes com essa conquista. A nova sede está mais ampla, moderna, e melhor equipada. Agora, temos um espaço dedicado para os encontros entre os produtores, onde eles podem se reunir, trocar experiências e aprender juntos. Essa estrutura foi pensada para fortalecer ainda mais o nosso Sindicato”, enfatizou.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Caio Oliveira, ressaltou a importância da nova estrutura para o fortalecimento das ações de capacitação e apoio aos produtores rurais.

“A nova sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Belo marca o início de uma nova era para os produtores rurais do município e suas extensões de base. Toda diretoria vem trabalhando muito para melhorar cada vez mais a prestação e esse novo espaço conta com a Sala do Produtor, especialmente projetada para acolher e apoiar os associados e produtores rurais”, explicou o gerente.

Fonte: Sistema Faemg Senar