Simpósio sobre mecanização da lavoura abre programação técnica da Expocafé

Atividade em 16/5 antecede abertura da feira, que será entre 17 e 19/5, em Três Pontas

Foto: Epamig

O 12º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira abrirá, em 16/5, das 8h às 17h, a programação técnica da Expocafé 2023. O evento, na véspera da abertura oficial da feira, é destinado a público inscrito especialmente para participar das palestras e debates.

Realizado no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em Três Pontas, o simpósio conta com programação ampla “Optamos por palestras abrangentes, com assuntos atuais e de relevância para os cafeicultores, que vão além da mecanização. Nesta edição, vamos testar um formato mais dinâmico de forma a aumentar o espaço para debates e atendimento ao público”, adianta o coordenador técnico da Expocafé, César Botelho.

Programação

Entre os palestrantes estão pesquisadores, professores universitários e consultores que vão abordar assuntos diversos. “Começaremos com a participação do consultor Gil Barabach (Safras & Mercado), que vai tratar do tema ´Cenários, perspectivas e estratégias para o mercado de café em 2023′”.

Na sequência, detalha o coordenador, haverá os temas ‘Equilíbrio biológico do bicho mineiro com uso de crisopídeos’ e ‘Nutrição 100%’.

Encerrando a programação da manhã, Vanessa Figueiredo, que atua na Epamig em Três Pontas, vai apresentar resultados dos projetos de avaliação do desempenho de cultivares de café para as regiões Sul de Minas e Cerrado mineiro, desenvolvidos pela Epamig em parceria com a Embrapa, Cooxupé e Federação de Cafeicultores do Cerrado.

A segunda parte do simpósio terá mais quatro palestras: “Como preparar a minha fazenda para a certificação”, por Thamiris Bandoni Pereira, engenheira agrônoma da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel); “Construção do perfil do solo para melhores índices produtivos”, apresentada por Kleso Silva Franco Júnior, coordenador técnico da Regional Alfenas da Emater-MG e “Mecanização para sistemas de cafeicultura sustentável (rochagem e biológicos), ministrada pelo gestor em cafeicultura empresarial Erik Miranda Abreu.

“Para finalizar, teremos a participação do professor da Universidade Federal de Lavras (Ufla) e nosso parceiro na idealização e organização de todas as edições do simpósio, Fábio Moreira, com apresentação sobre ‘Soluções para a Cafeicultura de Montanha’”, acrescenta César Botelho.

Mais informações sobre o 12º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira pelo telefone (35) 3822-6244.

Serviço

12º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira

Data: 16/5/2023 (terça-feira)

Horário: a partir das 8h

Inscrições: R$140 (público em geral) e R$70 (estudantes), a serem feitas no local, no dia do evento.

Local: Campo Experimental da Epamig em Três Pontas (MG) – Rodovia Três Pontas / Santana da Vargem, Km 6 – Zona Rural

Fonte: Agência Minas