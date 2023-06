Os interessados devem procurar a Casa da Cultura Godofredo Rangel para se inscrever.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Prepare-se! Está chegando mais uma edição do Show de Calouros de Três Corações. O evento será realizado no dia 02 de julho, a partir das 19h, na Praça Odilon Rezende Andrade.

As inscrições estão abertas para cantores de nossa cidade e para quem quiser participar do concurso Vale Tudo. Os interessados devem procurar a Casa da Cultura Godofredo Rangel para se inscrever.

A programação para as crianças inicia às 14h com brincadeiras e sorteios de brindes.

O evento é uma realização do Jornal Folha do Povo com apoio da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura.

Para mais informações, entre em contato com a SELTC pelo telefone 3691 1041.

Fonte: Prefeitura de Três Corações