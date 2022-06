Show da banda Lagum acontecerá em Varginha neste fim de semana

Se apresentando pela primeira vez na cidade, banda terá show realizado no domingo (26), no Aqua Club.

Formada em 2014, Lagum é uma banda mineira, que atua no segmento pop/alternativo. Com vários álbuns lançados, a banda promete bastante entretenimento no show que acontecerá em Varginha. O evento será no Aqua Club, sendo organizado pela Fabrika Entretenimento.

Com vários shows já organizados em Varginha, a Fabrika Entretenimento promete segurança e organização.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Para os fãs da banda, os ingressos já podem ser adquiridos pelo instagram @fabrikaentretenimento.