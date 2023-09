Setor do audiovisual entrega carta de sugestões ao Comitê Gestor da Lei Paulo Gustavo

O município de Lavras receberá aproximadamente R$ 902.000,00.

Representantes do setor audiovisual de Lavras fizeram a entrega de uma carta de sugestões ao Comitê Gestor da Lei Paulo Gustavo em Lavras.

A cerimônia de entrega aconteceu no último dia 24, na Casa da Cultura, com a presença de vários profissionais do audiovisual. O grupo tem se articulado de forma ampla na cidade, já tendo participado de dois fóruns locais do setor, promovidos pelo Governo Municipal, e também de diversas reuniões para discutir propostas voltadas para a cena local.

A Lei Paulo Gustavo, que leva o nome do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu há 2 anos vítima da Covid, foi sancionada no ano passado. O município de Lavras receberá aproximadamente R$ 902.000,00.

Os profissionais e artistas interessados em fazer parte desse grupo e queiram contribuir com a discussão sobre a Lei Paulo Gustavo em Lavras, podem entrar em contato com a Casa da Cultura através do telefone 35 3694-4086 ou pelo e-mail cultura@lavras.mg.gov.br

