SEST/SENAT chega a Guaxupé com benefícios para transportadores da cidade e da região

Os transportadores da cidade e de todo entorno de Guaxupé se beneficiarão desta unidade a ser implantada, com início previsto para 2024.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Representantes do Governo Municipal receberam no gabinete do Prefeito o senhor Pedro Andrade, supervisor do Conselho Regional do SEST/SENAT no Sul de Minas; Néliton Bastos, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Sul de Minas Gerais (SETSUL) com base territorial em Poços de Caldas; Deivison Ricciardi, superintendente e Leonildo Pereira, ambos do setor de transportes da Cooxupé, para oficialização da implantação de uma unidade do SEST/SENAT em Guaxupé. SEST quer dizer Serviço Social do Transporte e SENAT quer dizer Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, entidade que presta serviços e dá assistência a transportadores em suas várias modalidades (desde que sejam recolhedores de tributos incidentes sobre fretes).

O processo teve início quando Deivison e Leonildo estiveram no SEST/SENAT de Poços de Caldas e ficaram animados com o que viram, dada a grandiosidade das instalações e tudo que aquela entidade oferece aos transportadores – ligados à empresas, autônomos, ubers, táxis, e outras categorias que fazem fretes – com assistência médica, odontológica, cursos/treinamentos, piscina, quadra esportiva, além de assistência jurídica.

Voltando a Guaxupé iniciaram uma busca por formas de viabilizar a implantação de uma unidade daquela entidade na cidade. Realizaram então as tratativas para auxiliar na empreitada de viabilização da proposta de se trazer a referida unidade daquele órgão para Guaxupé. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Beto Cruvinel partiu para um levantamento rigoroso sobre todas as modalidades de transportes que haviam em Guaxupé, o que somado ao número de transportadores e prestadores de serviços de transportes para a Cooxupé se tornou um número bastante expressivo. Os dados foram apresentados ao presidente Néliton e levados ao supervisor Pedro Andrade e para a assembleia do SEST/SENAT, tendo a cidade de Guaxupé, com base nas informações apresentadas, sido aprovada por unanimidade pelos conselheiros votantes.

O desfecho de todo esse processo que levou alguns meses desde seu início ainda em 2022, foi no dia 06/06/2023 no gabinete do prefeito de Guaxupé Dr Heber, quando foi formalmente comunicado da decisão do SEST/SENAT de ter sua unidade em Guaxupé.

Novos contatos serão feitos para busca e viabilização de área que poderá ser doada pela Prefeitura para atender às instalações e implantação do projeto na cidade.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé