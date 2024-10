Sessões gratuitas de cinema contemplam 3 mil pessoas pela Lei Paulo Gustavo em Poços de Caldas

Ao todo, foram contempladas 33 unidades, entre escolas municipais, centros de educação infantil, unidades do Programa Municipal de Juventude e instituições.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

As sessões gratuitas oferecidas pelo Cine Marquise Ultravisão, como contrapartida ao projeto de apoio a salas de cinema do Edital da Lei Paulo Gustavo, contemplaram 3.000 pessoas, entre estudantes da Rede Municipal de Ensino, mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social e atendidos de diversas instituições da cidade.

A iniciativa teve início em 8 de maio e se estende até o mês de novembro. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura finalizou o processo de distribuição dos ingressos. Ao todo, foram contempladas 33 unidades, entre escolas municipais, centros de educação infantil, unidades do Programa Municipal de Juventude e instituições.

Entre os filmes exibidos estão Garfield – Fora de Casa, Divertidamente 2, É assim que acaba e Robô Selvagem. As sessões gratuitas estão sendo realizadas como contrapartida pelos recursos recebidos por meio da Lei Paulo Gustavo. O projeto de apoio a salas de cinema, cujo proponente é o Cine Marquise Ultravisão, com repasse de R$ 90 mil, consiste na modernização do espaço, em quatro frentes: segurança contra incêndios, readequação elétrica, fachada luminosa e atendimento aos frequentadores. Com a conclusão dos quatro objetivos, o espaço estará dotado de condições adequadas e modernas, tanto para o público como para a equipe de colaboradores do cinema.

“Tem sido uma experiência mágica oportunizar este encontro do público com a arte, especialmente dos nossos alunos das escolas públicas com a produção audiovisual, ao mesmo tempo em que os investimentos auxiliam na melhoria das salas de cinema da cidade”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Já a secretária municipal de Educação ressalta que muitas das crianças da Rede Municipal nunca tinham entrado em um cinema e que a experiência é muito significativa na trajetória de vida de cada estudante.

O Edital Especial 1 da Lei Paulo Gustavo (LPG) teve por objeto a seleção de propostas culturais de audiovisual para receberem apoio financeiro nas categorias produção audiovisual, apoio a salas de cinema e cinema de rua e formação na área do audiovisual. Foram selecionadas dez propostas de produção audiovisual, uma proposta de apoio a salas de cinema e seis ações de cinema itinerante ou de rua.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas