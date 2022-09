SESP realiza congresso técnico do Bairrão de Futsal 2021

Durante a reunião, foram apresentadas aos representantes das equipes participantes as informações sobre o regulamento, regras, sistema de disputa e detalhes da premiação na competição.

Foto: Divulgação Prefeitura de Três Corações.

A Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura de Três Corações, realizou na noite de ontem, 08/09, o Congresso Técnico com a presença de representantes das equipes que têm interesse em participar do Bairrão de Futsal 2022.

Durante a reunião, foram apresentadas aos representantes das equipes participantes as informações sobre o regulamento, regras, sistema de disputa e detalhes da premiação na competição. As equipes receberam ainda as fichas de inscrição, que devem ser entregues até o dia 16 de setembro, quando acontece o sorteio dos times que irão competir. Para mais informações sobre como se inscrever, basta procurar a equipe organizadora na sede da SESP, no Ginásio Pelezão.

O jogo que abre o campeonato será realizado dia 19 de setembro, no Ginásio Pelezão entre o Tubia Futsal, do bairro Odilon Rezende, campeão da última edição do campeonato, e outro time a ser definido após a divulgação da tabela dos jogos.

Estiveram presentes ao Congresso Técnico, além dos representantes dos times, o secretário adjunto de Esportes Alexander Rezende Fonseca, o diretor de Esportes Alexander Ângelo de Oliveira, o vereador Vinicius Dutra e Zezinho Rodrigues da reportagem esportiva da Rádio Tropical, que é parceira no evento.

Fonte: Prefeitura de Três Corações.