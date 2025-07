Servidores de Carmo de Minas se mobilizam para doação de sangue

Foto: SES-MG

O Departamento Municipal de Saúde de Carmo de Minas realizou, no último dia 30 de junho, uma ação de mobilização inovadora: com intuito de conscientizar os demais profissionais e a população em geral sobre a importância da doação de sangue, servidores do município realizaram doações de sangue no hemocentro da cidade de Pouso Alegre.

Segundo a Coordenadora da Atenção Primária à Saúde do município, Janiele Mira Lopes de Oliveira Castro, a iniciativa foi pensada em alusão à temática do Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue.

“Propusemos aos funcionários das Unidades Básicas de Saúde que, aqueles que estivessem dispostos e aptos a realizar doação de sangue, teriam agendamento e transporte para tal, de modo a incentivar esta ação”, frisou.

Onze profissionais das Unidades de Saúde de Carmo de Minas realizaram, então, este ato de amor que salva vidas. “Temos o projeto de adaptar palestras e materiais informativos sobre o assunto, de modo a incentivar a doação por parte da nossa população e para que o número de doadores seja cada vez em maior”, concluiu a Coordenadora.

Fonte: SES-MG