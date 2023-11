Servidores da Unifal realizam atividades técnicas e científicas no Reservatório Bortolan de Poços de Caldas

Pesquisa desenvolvida na área rende premiação à Universidade no 51º Congresso Nacional de Saneamento

Foto: Unifal-MG

A fim de identificar possíveis alterações de qualidade nas águas em Poços de Caldas, servidores da UNIFAL-MG promoveram atividades técnicas e científicas no reservatório Bortolan, no dia 20/10. A campanha de amostragens de água e sedimento de fundo foi acordada na última reunião da Comissão das Águas – grupo especial de trabalho da Câmara Municipal, para analisar e estudar os agravos ambientais nas águas de Poços de Caldas.

As atividades foram realizadas pelos docentes Diego de Souza Sardinha e Paulo Henrique Bretanha Junker Menezes, juntamente da química Eveline Ramos, sendo todos servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia, do campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG.

Para o professor Diego Sardinha, este primeiro trabalho é importante na implementação de uma cultura de monitoramento no reservatório que, atualmente, é utilizado para práticas esportivas, lazer e competições náuticas.

“Esperamos que, além das análises realizadas, também possa ser estabelecido, no local, um índice de balneabilidade com análises microbiológicas – coliformes totais e Escherichia Coli – não efetuadas neste trabalho”, afirmou.

Segundo o docente, os sedimentos de fundo foram coletados através de um amostrador manual de sedimentos Kajak-Brinkhurst (K-B corer) e encaminhados ao Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC) para análises geoquímicas e radiométricas. “As águas foram caracterizadas físico-quimicamente para temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, potencial redox, sólidos totais dissolvidos e turbidez”, explicou o pesquisador.

“Amostras foram coletadas com garrafa Van Dorn horizontal, armazenadas e encaminhadas ao Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e Solos (LEAS) do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas (ICT/UNIFAL-MG) e ao LAPOC da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para análises de nutrientes, metais e radiométricas”, pontuou.

As atividades, também, contaram com a participação do engenheiro ambiental Heber Luiz Caponi Alberti da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do advogado José Edilberto da Silva Resende da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dos membros da Guarda Verde de Poços de Caldas Flávio Henrique Andrade e Francisco Baldin Filho.

Conforme informado pelos pesquisadores, os dados recolhidos durante a coleta servirão de base a construção de um relatório com o diagnóstico de qualidade das águas e sedimentos de fundo, à gestão ambiental do Reservatório Bortolan. Os resultados também serão utilizados em orientações de mestrado e outros projetos de pesquisa da Universidade.

Bons frutos

As investigações realizadas pela UNIFAL-MG no reservatório Bortolan rendem, a cada dia, novos frutos aos pesquisadores e à Instituição. Recentemente, a mestranda em Engenharia Ambiental pela UNIFAL-MG, Talita Aleixo Barbosa, foi premiada no 51º Congresso Nacional de Saneamento por sua pesquisa de mestrado envolvendo o tema.

O trabalho da mestranda, cujo tema é “Eficiência de um SBRIA em escala piloto, instalado na Ete-Bortolan, no tratamento de esgoto”, ganhou o prêmio de melhor trabalho de Instituição de Ensino no evento realizado pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE). A pesquisa foi orientada pelo docente Rafael Brito de Moura.

Na oportunidade, a pesquisadora destacou a importância da premiação para sua carreira, já que o Congresso “é um evento de relevância nacional e importante para a área de Saneamento e de Engenharia Ambiental”, salientou.

Fonte: Unifal-MG