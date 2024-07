Servidores da UFLA são aprovados em Certificação Profissional Básica em Licitações e Contratos Administrativos

O processo de certificação foi dividido em dois períodos

Foto: UFLA

Os servidores Alfredo Carlos Júnior e Marcela Barbosa Faria, da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão Universidade Federal de Lavras (Proplag/UFLA), conquistaram a Certificação Profissional Básica em Licitações e Contratos Administrativos concedida pela Escola Nacional de Administração (Enap).

Essa foi a primeira edição da prova para certificação profissional, que tem como objetivo gerar oportunidades de desenvolvimento e valorização profissional, aperfeiçoando competências para atuar com excelência nas compras governamentais, aumentando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, ampliando a eficiência na gestão dos recursos públicos. A certificação está em consonância com o artigo 7º da Nova Lei de Licitações Lei nº 14.133/2021, que promove a gestão por competências e estabelece os requisitos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei.

O processo de certificação foi dividido em dois períodos. No primeiro, finalizado em junho, foram ofertadas 10.000 vagas para servidores das esferas municipal, estadual e federal. Do total de vagas ofertadas, foram aprovados menos de 1.500 servidores, incluindo os servidores da UFLA. O segundo período está em andamento, com previsão de conclusão em 20 de agosto.

“Passar nessa certificação foi o reconhecimento de todo o nosso esforço e demonstrou que estamos prontos para enfrentar os desafios das compras públicas. O exame foi bastante exigente, com questões extensas que refletiam situações práticas do cotidiano de quem atua com licitações, englobando as etapas de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. A aprovação nos trouxe uma imensa satisfação, pois atestou a qualificação e a competência que acumulamos ao longo de vários anos de experiência nesta área”, declaram os servidores.

Fonte: UFLA