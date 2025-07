Servidores da UFLA concluem formação em Libras e avançam na inclusão linguística

67 participantes passaram a contar com conhecimentos básicos em Libras, promovendo avanços na acessibilidade e inclusão no atendimento à comunidade surda.

Foto: UFLA

Nos dias 27 de junho e 10 de julho de 2025, foram concluídas duas turmas do curso “Capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Básico 1”, ofertado a servidores técnico-administrativos e docentes da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Ao todo, 67 participantes passaram a contar com conhecimentos básicos em Libras, promovendo avanços na acessibilidade e inclusão no atendimento à comunidade surda.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFLA (PDP-UFLA/2025) e está alinhada aos princípios institucionais de promoção da diversidade, da equidade e do acolhimento. O objetivo do curso foi ampliar habilidades de comunicação com pessoas surdas no contexto universitário, fomentando também a reflexão sobre os direitos linguísticos, a cultura surda e os desafios da acessibilidade.

Durante o curso, os servidores tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos que abordaram desde os fundamentos da Libras e a história da comunidade surda até vocabulários ligados à rotina acadêmica. A metodologia adotada priorizou a abordagem comunicativa, com aulas expositivas e interações baseadas em situações reais do cotidiano universitário. A carga horária foi de 52 horas, com encontros presenciais semanais e atividades complementares.

A capacitação foi ministrada pelos professores Erica Alves Barbosa e Tales Douglas Moreira Nogueira (Faelch) e Wanderson Samuel Moraes de Souza (Coordenadoria de Apoio Estudantil – PRAPE), sob coordenação da professora Erica Alves Barbosa.

“Ao longo do curso, vimos o interesse dos participantes em compreender a cultura surda, aprender os sinais e se comunicar com mais autonomia”, destacou a coordenadora, considerando a formação como uma oportunidade de transformação institucional. “Foi uma experiência muito significativa ter sido professora do curso de Libras Básico 1 voltado aos servidores da UFLA. Mais do que ensinar uma nova língua, buscamos construir juntos um novo olhar sobre a acessibilidade linguística e a inclusão de surdos no âmbito da nossa universidade. É muito gratificante perceber que, pouco a pouco, estamos formando uma universidade mais acessível, onde a Libras começa a ser vista como parte do cotidiano institucional.”

Para Daniele Carvalho, servidora da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), a participação no curso foi uma experiência enriquecedora. Ela ressaltou que, além do aprendizado da língua, foi fundamental compreender as dificuldades enfrentadas pela comunidade surda. “Não temos ideia dos desafios do cotidiano para essa comunidade… em uma consulta médica, na psicoterapia, nas compras, na escola, nas interações do dia a dia… São muitos desafios. A partir do conhecimento, podemos estabelecer uma relação mais empática”, destacou.

Fonte: UFLA