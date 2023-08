Servidores da Prefeitura de Três Corações participam de 40° edição de Romaria a Aparecida

Os romeiros saíram de Três Corações no dia 23/7; A caminhada se encerrou no sábado, dia 29 de julho

Foto: Prefeitura de Três Corações

Entre os dias 23 a 29 de julho, servidores da Prefeitura de Três Corações participaram de mais uma edição da Romaria a pé a Aparecida/SP. Essa é a 40ª edição da já tradicional romaria, que acontece desde 1982. Nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19, as edições foram canceladas, retornando ano passado.

Os romeiros saíram de Três Corações no dia 23 de julho e, durante sete dias, seguiram por um trajeto que passa por diversas cidades de Minas Gerais e interior de São Paulo, até chegar a Aparecida. Durante o percurso, os romeiros também foram acompanhados das equipes de apoio que auxiliam na alimentação, hidratação e em caso de possíveis incidentes de saúde. A caminhada se encerrou no sábado, dia 29 de julho, com a celebração de uma missa, na Basílica de Aparecida e, logo após, retornaram para o município.

A Prefeitura de Três Corações presta sua homenagem aos romeiros, à equipe de apoio e também à comissão organizadora por manter viva essa tradição de fé e devoção.

Fonte: Prefeitura de Três Corações