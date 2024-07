Servidor da UFLA é habilitado como adviser da rede EducationUSA

A habilitação é considerada um marco significativo para a internacionalização da UFLA.

Foto: UFLA

O servidor da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Lavras (DRI/UFLA) Felipe Ferreira Romão foi recentemente habilitado como adviser da rede EducationUSA e desempenhará um papel importante na orientação dos estudantes e da comunidade universitária interessados em estudar nos Estados Unidos. A habilitação é considerada um marco significativo para a internacionalização da UFLA.

O novo adviser terá as funções de fornecer orientação, em grupo ou individualizada, para estudantes sobre os passos necessários para estudar nos EUA, desde a escolha das universidades até a preparação para exames e solicitação de visto; organizar eventos informativos para disseminar conhecimentos sobre o sistema educacional americano e as oportunidades disponíveis; facilitar a criação de parcerias entre a UFLA e instituições de ensino superior americanas, promovendo intercâmbios acadêmicos e colaborações de pesquisa; e disponibilizar materiais e recursos educativos atualizados para ajudar os estudantes em todas as etapas do processo de admissão.

“Minhas expectativas como adviser do EducationUSA na UFLA são muito otimistas. Tenho uma relação com a UFLA desde 2016, quando iniciei minha graduação em Direito, e sempre me impressionei com o potencial da nossa Instituição. Nosso processo de internacionalização tem se expandido rapidamente nos últimos anos, e acredito que o estabelecimento de um escritório do EducationUSA na UFLA contribuirá significativamente para acelerar esse processo, estreitando os laços entre a UFLA e instituições dos Estados Unidos.”, afirma Felipe.

O diretor de Relações Internacionais, professor Flávio Medeiros, expressa a importância do EducationUSA para a política de internacionalização da UFLA:

“Toda oportunidade que nossos alunos têm de conhecer novas realidades e viver novas experiências são aprendizados não apenas para eles, mas também para toda a UFLA. Na Diretoria de Relações Internacionais, uma de nossas missões é oferecer à comunidade universitária oportunidades de mobilidade estudantil. Nesse sentido, somos privilegiados por sermos acreditados pela Embaixada dos Estados Unidos com uma unidade do EducationUSA, e mais felizes ainda por termos nosso servidor Felipe Romão como conselheiro oficial da organização. Contem conosco para ajudá-los a encontrar a instituição ideal para realizar sua mobilidade nos Estados Unidos.”

A habilitação de um adviser do EducationUSA na UFLA reforça a missão de internacionalização da UFLA, proporcionando acesso facilitado a oportunidades de estudo nos EUA, fortalecendo parcerias internacionais e valorizando a formação acadêmica e cultural de nossos estudantes.

Sobre o EducationUSA

O EducationUSA é uma rede do Departamento de Estado dos Estados Unidos que oferece informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo em instituições de ensino superior americanas. Com mais de 430 escritórios distribuídos em mais de 180 países, sendo um destes aqui na UFLA (o único no sul de Minas), o EducationUSA é um recurso essencial para estudantes que desejam estudar nos EUA, fornecendo orientação sobre o processo de admissão, exames padronizados, financiamento e vida acadêmica e cultural nos Estados Unidos.

Fonte: UFLA