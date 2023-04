Serviço SAAV – suporte aéreo avançado de vida e 2ª CEOA bombeiros completam 7 anos em Varginha

O serviço foi iniciado no Sul de Minas com a inauguração da 2ª CEOA do CBMMG.

Foto: SAAV

Hoje, 28 de abril, completamos 7 anos da prestação do serviço SAAV – Suporte Aéreo Avançado de Vida (Helicóptero Arcanjo) em Varginha/MG. O serviço SAAV é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde, do CISSUL/SAMU e 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas – Varginha. O serviço foi iniciado no Sul de Minas com a inauguração da 2ª CEOA do CBMMG.

O SAAV – Suporte Aéreo Avançado de Vida (Helicóptero Arcanjo), realiza atendimentos pré-hospitalar em casos de urgência e emergências e atua na logística de captação de órgãos na região do sul de minas. O serviço foi criado para possibilitar e agilizar o acesso ao serviço de saúde, seja em unidades hospitalares ou locais de difícil acesso. É um serviço que revolucionou o atendimento médico de pacientes que necessitam de intervenções hospitalares mais complexas, de modo rápido e efetivo, proporcionando mais assertividade e segurança nos tratamentos.

O acionamento ocorre por meio da Central do SAMU pelo (192) e Central do Corpo de Bombeiros Militar pelo (193), são imediatamente recebidas para que possam ser adequadamente reguladas e atendidas por médicos. O despacho do helicóptero é avaliado pelo médico regulador de urgências, conforme protocolos estabelecidos e termos da legislação vigente.

A equipe operacional da aeronave é composta por 03 Bombeiros Militares (01 Piloto e 02 Tripulantes Operacionais) e 02 profissionais de saúde do CISSUL/SAMU (Médico e Enfermeiro).

Nestes 7 anos de SAAV na região do sul de minas, foi realizado mais de 1.200 atendimentos, sendo neste primeiro trimestre do ano 2023 atendidos próximo de 100 casos.

Além do Suporte Aéreo Avançado de Vida, a 2ª CEOA realiza, com suas aeronaves, ações de combate a incêndio florestal, defesa civil, salvamento e resgate. E conta hoje com 16 profissionais especializados em ações de bombeiros.

Fonte: Corpo de Bombeiros