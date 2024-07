SENAI de Pouso Alegre anuncia Programa ‘Novo Brasil Mais Produtivo

Esta jornada é complementada por consultorias e soluções fornecidas pelo SEBRAE, adaptadas às necessidades específicas identificadas durante o processo.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com a Prefeitura de Pouso Alegre, tem a satisfação de anunciar o lançamento do programa “Novo Brasil Mais Produtivo”. Este programa visa otimizar processos, aumentar a produtividade e promover a transformação digital em micro, pequenas e médias empresas industriais.

O programa oferece inovação diretamente às empresas participantes através do acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI), que utiliza uma metodologia ágil para solucionar problemas e otimizar processos. Esta jornada é complementada por consultorias e soluções fornecidas pelo SEBRAE, adaptadas às necessidades específicas identificadas durante o processo.

Participar do programa “Novo Brasil Mais Produtivo” traz diversos benefícios para as empresas, incluindo:

– Redução de custos: Identificação e eliminação de desperdícios para diminuir custos operacionais.

– Aumento da competitividade: Implementação de soluções inovadoras que permitem que a indústria se destaque no mercado.

– Aperfeiçoamento dos processos produtivos: Garantia de excelente qualidade para os compradores.

– Motivação da equipe: Capacitação e engajamento dos colaboradores, promovendo um ambiente colaborativo e mais eficiente.

Todos os interessados devem acessar o site do programa https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br/, preencher os formulários para cadastro da empresa e aguardar o contato de um representante do SENAI para dar continuidade ao atendimento.

Consultorias e Capacitação

A consultoria em manufatura enxuta e eficiência energética oferecida pelo programa é presencial e gratuita. O atendimento é realizado por especialistas do SENAI, com duração de 80 a 120 horas, e pode ser concluído em até 16 semanas. Além disso, o programa oferece, conforme o porte da empresa, uma capacitação online gratuita e certificada pelo SENAI, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais para a transformação digital de seus negócios.

Para mais informações, entre em contato com o SENAI pelo WhatsApp (35) 3423-7330.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre