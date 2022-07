A proposta (PRS 3/2019) que permite reduzir a zero a alíquota do IPVA para motocicletas de baixa cilindrada foi aprovada nesta quarta-feira (6) pelos senadores. Inicialmente, o projeto,de autoria do senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, abrangia veículos de até 150 cilindradas.

Emendas ampliaram o alcance para motos de até 170 cilindradas, um pouco mais potentes. O texto segue para a promulgação.

Fonte: Agência Senado