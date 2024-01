Senac em Três Corações oferece cursos gratuitos de Enfermagem

As inscrições devem ser feitas presencialmente na instituição

Foto: Senac

O Senac em Três Corações está com inscrições abertas em três cursos gratuitos na área da Enfermagem com início em fevereiro. As turmas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa de educação inclusiva voltada para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não seja maior que dois salários-mínimos.

Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil conta atualmente com aproximadamente 6,6 milhões de profissionais de saúde, sendo 2.710.143 dedicados à área de Enfermagem, compreendendo auxiliares, técnicos e enfermeiros. Esses dados revelam um aumento significativo de mais de 66% em apenas nove anos. Em 2013, a quantidade de profissionais de Enfermagem no país era de aproximadamente 1,8 milhão. O crescimento expressivo desse contingente de profissionais demonstra a demanda do mercado na área da saúde e bem-estar da população brasileira.

Confira os cursos oferecidos e a data de início das aulas:

Especialização Profissional Técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva – Início em 05/02

Durante a formação, os alunos adquirem conhecimentos específicos relacionados aos procedimentos, técnicas e protocolos necessários para o atendimento em unidades de terapia intensiva. O curso abrange temas como monitoramento de pacientes críticos, administração de medicamentos, procedimentos invasivos, suporte à vida e gestão de emergências.

Especialização Profissional Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência – Início em 05/02

Aborda aspectos relacionados aos cuidados necessários em situações críticas. Os participantes aprendem sobre avaliação inicial de pacientes em situações de urgência, administração de medicamentos emergenciais, procedimentos de suporte básico e avançado de vida, além de técnicas específicas para o atendimento em situações de emergência pré-hospitalar.

Assistência de Enfermagem Oncológica – Início em 19/02

O curso livre tem como objetivo desenvolver a competência de assistência de enfermagem a pacientes oncológicos e destina-se a estudantes e profissionais da área de Enfermagem.

Para se matricular é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e histórico escolar. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade do Senac em Três Corações, localizada na Avenida Rei Pelé, 660 – Peró. As matrículas são limitadas.

Outras informações sobre os cursos e inscrições podem ser obtidas no site do Senac, em contato pelo Telefone (35) 3239-5750 ou WhatsApp (31) 3057-8600 (estadual), ou presencialmente com a Central de Relacionamento da unidade.

Senac em Três Corações

O Senac em Três Corações é referência em ensino e qualificação profissional na região e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA. Atuando na região desde 2005, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, conta com salas de aula e laboratórios bem equipados e atualizados, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Fonte: Senac