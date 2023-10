Senac em Pouso Alegre promove Feirão de Empregos

Iniciativa vai ofertar cerca de 100 oportunidades em setores como Comércio e Indústria

Foto: Diego Tomaz / Senac

O último trimestre do ano costuma registrar aquecimento na produção e nas vendas. Para atender esse aumento da demanda, o empresário precisa contar com mão de obra qualificada que possa impactar positivamente nos resultados. Para conectar candidatos que estão em busca de oportunidades a empresas que estão com vagas abertas, o Senac em Pouso Alegre, em parceria com o Sindvale – Sindicato do Comércio do Vale Sapucaí, realiza o evento “Sistema, Mercado & Emprego”. A ação ocorre no dia 7 de novembro, das 7h às 12h, na unidade localizada na Avenida Vicente Simões, 370 – RFFSA.

O Feirão de Empregos vai disponibilizar vagas de cerca 30 empresas parceiras do Senac em Pouso Alegre. São aproximadamente 100 vagas de diversos níveis e para contratação imediata, em áreas como Comércio, Serviços e Indústria. As vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

“No final do ano a busca por mão de obra é frequente e muitas dessas pessoas que são contratadas no período podem aproveitar a oportunidade para se destacar e permanecer na empresa. O Senac já desempenha um papel importante de ser um agente capacitador de mão de obra e agora, junto com o Sindvale, criamos mais essa ponte direta entre as empresas e pessoas que estão buscando uma recolocação ou uma entrada no mundo do trabalho”, comenta o presidente do Sindvale, Alexandre Magno.

Os candidatos também poderão receber orientação profissional e dicas sobre como se destacar nas etapas de um processo seletivo. Não é necessária inscrição prévia e os participantes devem ter em mãos documentos pessoais como CPF e RG, carteira de trabalho física ou digital e currículo atualizado.

Sobre o Senac em Pouso Alegre

Presente na região desde 2008 e atendendo cerca de 30 municípios no Sul de Minas, o Senac em Pouso Alegre é referência em ensino e qualificação profissional e possui amplo portfólio de cursos livres, técnicos, workshops e palestras, com opções nas áreas de Beleza, Comércio, Comunicação, Informática, Turismo, Gestão, Moda e Saúde. A unidade oferece, também, turmas do Programa de Aprendizagem Profissional Comercial, pós-graduação (MBA) e atua também como polo de Educação a Distância (EAD).

A instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, tem atuação forte com a comunidade e oferece serviços como Senac na Escola, SenacMóvel (carreta-escola) e atendimentos na área de estética corporal e facial. Com uma infraestrutura completa, o Centro de Educação Profissional do Senac em Pouso Alegre possui laboratórios de informática, hardware, empreendedorismo, saúde e estética, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Fonte: Senac / Mateus Santos