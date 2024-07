Senac abre vagas para novos cursos em Lavras

Turmas são em áreas como Beleza, Gestão e Comércio

Foto: Senac

Para quem busca aprimorar o currículo ou mesmo iniciar uma nova ocupação, o Senac em Lavras, referência em educação profissional na área de comércio de bens, serviços e turismo e que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com várias opções de cursos gratuitos disponíveis.

As aulas têm início previsto para o mês de agosto e as inscrições podem ser feitas diretamente na unidade, localizada na Avenida Comandante Soares Jr, 68 – Lojas 1 a 5 – Arthur Bernardes. Os interessados devem apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável.

Confira os cursos com matrículas abertas e as datas de início das aulas:

Designer de Sobrancelhas – 01/08 – 13h30 às 17h30

Aperfeiçoamento para Garçom – 05/08 – 19h às 22h

Qualidade no atendimento ao Cliente – 05/08 – 19h às 22h

Técnico em Administração – 05/08 – 13h30 às 17h30

Informática Básica – Sistemas Operacionais e office – 13/08 – 13h30 às 17h30

Técnicas de Depilação – 16/09 – 8h às 11h

Para outras informações sobre a oferta de cursos, visite o site do Senac ou entre em contato pelo Telefone (35) 2142-1900 ou WhatsApp 31 3057-8600.

Sobre o Senac em Lavras

O Senac em Lavras, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, é referência em ensino e qualificação profissional na região e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD). Presente na região desde 2015, a unidade tem atuação próxima com a comunidade, com uma programação frequente de workshops e palestras. O Senac em Lavras possui infraestrutura completa, com salas de aula e laboratórios bem equipados e atualizados, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Fonte: Senac