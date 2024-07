SEMOB realiza ações educativas sobre o trânsito em escolas de Três Corações

Além do ambiente escolar, estiveram também no PSF Monte Alegre, onde puderam orientar os presentes sobre como se portar no trânsito.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEMOB, através do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, visitou escolas de Três Corações para ações educativas sobre o trânsito.

Eles estiveram no CEMEI José dos Santos Neto e Afonsina Fonseca Musa, na EM Rio do Peixe II e nas escolas estaduais Luiza Gomes Lemos e Bueno Brandão. Utilizando abordagens lúdicas e divertidas, eles instruíram os alunos sobre práticas essenciais para a segurança no trânsito, incluindo a importância de atravessar a rua com atenção, o uso da faixa de pedestres e do cinto de segurança.

Além do ambiente escolar, estiveram também no PSF Monte Alegre, onde puderam orientar os presentes sobre como se portar no trânsito.

Essas ações educativas são um desdobramento da forte conscientização realizada pela equipe durante a campanha Maio Amarelo para um trânsito mais seguro. O resultado foi bastante satisfatório, e as visitas foram estendidas para além da campanha. Em julho, a equipe irá até outras escolas de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações