Seminário “Saúde Única: um olhar sobre a Leishmaniose” acontece na próxima quinta (10), em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A secretaria de Saúde em parceria com a ONG Clube do Cão realizam no dia 10 de agosto, das 08h às 17h, o seminário “Saúde Única: um olhar sobre a Leishmaniose”.

O seminárioabordará vários aspectos sobre as leishmanioses humana e canina, sob o olhar de saúde única, com o intuito de sensibilizar estudantes, médicos, médicos veterinários e demais profissionais de saúde com relação a esse tema de grande importância para a saúde pública.

As leishmanioses são um conjunto de doenças transmitidas por insetos chamados flebotomíneos que afetam humanos e animais em várias regiões do mundo. Essas doenças são causadas por parasitas do gênero Leishmania e podem apresentar diferentes formas clínicas, desde lesões cutâneas até formas viscerais mais graves.

A transmissão ocorre através da picada do inseto infectado, injetando os parasitas na corrente sanguínea. As leishmanioses são consideradas doenças negligenciadas, uma vez que afetam principalmente populações de baixa renda em áreas rurais e urbanas .

O diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais para o controle dessas doenças, que podem causar grande impacto na saúde pública. Além disso, a prevenção também é importante, com medidas como o uso de repelentes e a eliminação de criadouros .

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas