Seminário impulsiona desenvolvimento da Região Vulcânica

O Sebrae-SP e o Sebrae Minas promoverão o seminário Território Empreendedor – Região Vulcânica. O evento gratuito marcará o lançamento oficial do Programa Territórios Empreendedores na região, com foco no fortalecimento das vocações locais e na construção de uma agenda estratégica de desenvolvimento. O seminário ocorrerá na próxima segunda-feira, 26 de maio, a partir das 18h30, no Teatro do Palace Casino, em Poços de Caldas. As vagas são limitadas e podem ser feitas neste link.

Com duração prevista de 12 meses, o programa envolverá lideranças públicas, privadas e sociedade civil dos 12 municípios localizados na Região Vulcânica. São oito em Minas Gerais (Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas) e quatro em São Paulo (Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama). A região se destaca pelo dinamismo nas áreas do agronegócio, indústria, comércio e serviços, apresentando um grande potencial para o desenvolvimento regional integrado.

Segundo Junio Correia, gestor de projetos do Sebrae-SP, “o Programa Territórios Empreendedores é um vetor importante para o desenvolvimento regional, pois utiliza uma metodologia moderna e avançada, que integra aspectos estratégicos, comportamentais e indicadores para monitoramento e avaliação contínua das ações”. De acordo com ele, a união entre Sebrae-SP e Sebrae-MG representa um marco na construção de soluções conjuntas para fortalecer o território, promover o crescimento sustentável e estimular a integração regional.

“O seminário Território Empreendedor – Região Vulcânica marca o início de um trabalho conjunto entre lideranças públicas, empresariais e institucionais pelo desenvolvimento regional. A proposta é pensar, de forma integrada, em políticas públicas e ações estratégicas para impulsionar o crescimento da região, que já se destaca pela qualidade dos seus produtos, pela força das suas lideranças e por um diferencial único: estar situada em uma área de origem vulcânica, o que atrai tanto turistas quanto novos mercados”, afirma o analista do Sebrae Minas, Ivan Figueiredo.

