Seminário em Poços de Caldas discute turismo e desenvolvimento econômico da região

Evento será realizado no dia 4 de junho e vai reforçar a vocação do município como polo turístico estratégico no Sul de Minas

No dia 4 de junho, Poços de Caldas recebe o 1º Seminário Desenvolvimento Econômico por meio do Turismo, uma parceria entre Prefeitura de Poços de Caldas, Sebrae Minas e Circuito Turístico Caminhos Gerais. O evento é gratuito e ocorre no Teatro Palace Casino. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla.

O objetivo da iniciativa é discutir estratégias, oportunidades e cases de sucesso que integram o turismo ao fortalecimento da economia local e regional. Um dos destaques do evento é o lançamento oficial do projeto “Mesa de Minas – Poços de Caldas”, que integra o município ao movimento estadual de valorização da culinária mineira como patrimônio cultural e ativo turístico.

O analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo destaca que o município nasceu do turismo e que, nos últimos tempos, é visível o avanço significativo das atividades turísticas locais e da região. “O seminário vai apresentar temas relevantes para todo o trade turístico, as cidades do entorno e as empresas do setor, evidenciando a importância do turismo para o desenvolvimento regional”, sublinha.

O 1º Seminário Desenvolvimento Econômico por meio do Turismo tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), Federação das Instâncias de Governança Regionais de Minas Gerais (IGRs), CITUR, Descubra Poços de Caldas e Rota Vulcânica.

Fonte: Sebrae Minas