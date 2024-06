Seminário em Poços de Caldas debate estratégias para a erradicação do trabalho infantil

Seminário contou com a presença de profissionais e especialistas na área, que proporcionaram uma reflexão aprofundada sobre as estratégias de combate ao trabalho infantil.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última sexta-feira (7), Poços de Caldas sediou o II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil, promovido pelo programa AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil). O evento foi realizado no auditório da PUC Minas e teve como objetivo fomentar o debate, promover a conscientização e desenvolver ações concretas que possam ser implementadas no combate ao trabalho infantil, em diferentes esferas da sociedade.

“Realizamos o seminário nesta data já pensando no dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, estabelecido exatamente para que a população reflita sobre os riscos e as consequências do trabalho para crianças e adolescentes. Precisamos pensar em outras estratégias para que essas crianças e adolescentes tenham um futuro digno”, destacou a coordenadora do AEPETI, Isabela Maria Vieira de Souza Pereira.

“O combate ao trabalho infantil é uma questão bem complexa até porque envolve, além de mitos inúmeros que defendem o trabalho infantil, a pobreza estrutural na qual essas famílias estão inseridas. Então, para combater o trabalho infantil, é fundamental que as instituições compreendam o seu trabalho dentro do combate e atuem de modo coordenado e conjunto para que as crianças e adolescentes possam deixar o trabalho infantil. E mais, nós trabalharmos também muito diretamente com a aprendizagem profissional, que é uma das principais políticas de enfrentamento ao trabalho infantil”, ressaltou a Juíza do Trabalho e Professora do Núcleo Especializado em Estudos sobre Trabalho Infantil da UNESP Franca/SP, Eliane Nogueira, que foi uma das palestrantes convidadas do evento.

O seminário foi realizado pela Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS), organização da sociedade civil responsável pela execução do AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social.

AEPETI

A APHAS atua desde junho de 2023 com a proposta de erradicar o trabalho infantil através de ações estratégias. O foco não está somente na identificação, mas na intervenção, através de encaminhamentos para atividades educacionais, esportivas e culturais, que oferecem alternativas ao trabalho infantil e promovem o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, bem como aos seus responsáveis e parentes, já que também são ofertadas oportunidades a todos da família interessados.

O AEPETI também realiza encaminhamentos a cursos técnicos e de qualificação profissional aos jovens maiores de 14 anos, ampliando as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e facilitando a inserção no mercado de trabalho de forma segura.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas