Seminário do Dia Mundial do Meio Ambiente em Poços de Caldas encerra com plantio de mudas

Seminário de Meio Ambiente acontece nas dependências da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Seminário de Meio Ambiente, que está promovendo diversos debates e minicursos acerca do tema principal do evento, a Arborização Urbana e Sustentabilidade, realiza, nesta quarta, dia 5 de junho, dia Mundial do Meio Ambiente, um ato simbólico,com plantio de árvores, às 9h da manhã, no Jardim Botânico de Poços de Caldas.

Durante os três dias de evento, foram discutidos assuntos como mudanças microclimáticas; avaliação de risco na arborização urbana; legislação ambiental; inventário da arborização; e ainda o Plano Diretor de arborização urbana. Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius de Moraes, os debates são importantes e fundamentais para o setor.

O evento está sendo realizado nas dependências da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, numa realização da Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente; da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores, e da Comissão de Direito Ambiental da OAB, com apoio do Codema e Convida.

Na abertura do seminário, houve homenagens aos parceiros do evento e também associações atuantes no segmento. Receberam homenagens o vice-prefeito Julio Cesar de Freitas, a vereadora Luzia Martins, o presidente da OAB Ricarth Bandola, o presidente da FJBPC, Waldir Sementile; Maria José Scassioti, pela Associação Poços Sustentável e o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius de Moraes. Estiveram presentes ainda o presidente da Câmara, Douglas Souza, o vereador Wellington Guimarães e os secretários de Turismo , Israel de Souza; de Obras, José Benedito Damião, além do Presidente da DME Participações, José Carlos Vieira.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas