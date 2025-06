Seminário do CISSUL SAMU reúne 300 participantes em Caldas

Com uma série de palestras marcantes, o seminário trouxe reflexões sobre a atuação no atendimento pré-hospitalar

Foto: CISSUL SAMU

No dia 28 de maio, o município de Caldas sediou o 3º Seminário Itinerante de Enfermagem do CISSUL SAMU, promovido como parte das comemorações do Mês da Enfermagem. O evento reuniu cerca de 300 participantes, entre profissionais da saúde, colaboradores e estudantes, em uma programação repleta de conhecimento, troca de experiências e reconhecimento ao papel essencial da enfermagem no cuidado à vida.

Com uma série de palestras marcantes, o seminário trouxe reflexões sobre a atuação no atendimento pré-hospitalar, valorizando a trajetória dos profissionais e a importância da capacitação contínua. Felipe Margoti, conhecido como “Faca da Caveira”, apresentou atualizações sobre o PHTLS (Suporte Pré-Hospitalar ao Trauma), enquanto Willian Lilo emocionou o público ao compartilhar sua história de superação e valorização da enfermagem no Brasil. Os colaboradores do CISSUL SAMU, Cleber Carabette e Alan Domiciano, também contribuíram com relatos enriquecedores sobre suas experiências no APH, reforçando a importância do trabalho em equipe.

O evento contou com a presença de diversas autoridades que compuseram o dispositivo de honra, entre elas o Prefeito de Caldas e Presidente do CISSUL SAMU, Excelentíssimo Senhor Ailton Pereira Goulart; o Vice-Prefeito de Caldas, Senhor Azael Monteiro; o Secretário Municipal de Saúde de Caldas, Senhor Christiano Reis Fonseca; o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caldas, Senhor Ivan Palhares; representando o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhor Vanderlei Tome; a Coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Caldas, Senhora Valéria de Fátima Aparecido; e o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Caldas, Senhor José Amauri de Souza.

Também prestigiaram o evento o Secretário Executivo do CISSUL SAMU, Senhor Filipe Augusto Batista Souza; a Gerente Administrativa, Senhora Maria Eugênia Nunes; a Diretora Médica, Dra. Letícia Magalhães; a Coordenadora de Enfermagem e Interina do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Senhora Elaine da Silva Oliveira; o Chefe do Departamento de Frota, Senhor Leonardo Botelho; e a Superintendente da Regional de Saúde de Pouso Alegre, Senhora Adriana Aparecida Silva Ferreira.

Encerrando o seminário com leveza e alegria, o mascote Samuzinho animou os participantes e realizou o sorteio de brindes, proporcionando um momento especial de integração e descontração entre os presentes.

O CISSUL SAMU agradece a todos os envolvidos na realização do evento, reafirmando seu compromisso com a valorização da enfermagem, o fortalecimento da saúde pública regionalizada e o investimento constante em qualificação profissional.

Fonte: CISSUL SAMU