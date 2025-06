Seminário de Turismo em Poços de Caldas reúne cidades do Sul de Minas e de São Paulo

O sucesso turístico de Poços vai além dos números: ele movimenta a economia, valoriza a cultura local e coloca a cidade em posição de destaque no cenário nacional.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas sediou nesta quarta (04, o 1º Seminário “Desenvolvimento Econômico através do Turismo”, reunindo representantes de mais de 20 cidades do Sul de Minas Gerais e do interior de São Paulo. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Sebrae e o Circuito Turístico Caminhos Gerais, o evento contou com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), da FECITUR, CITUR, IGRs, CVB por meio da plataforma Descubra Poços de Caldas.

O seminário teve como principal objetivo debater estratégias e compartilhar experiências que conectam o turismo ao fortalecimento da economia regional. Ao longo do dia, os participantes acompanharam palestras, painéis e lançamentos de projetos, com destaque para temas como concessões de atrativos turísticos, Place Branding, Rota Vulcânica, inteligência turística e a valorização da culinária mineira.

Na cerimônia de abertura, estiveram presentes o prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, o secretário municipal de Turismo, Arison Siqueira, o superintendente de Marketing Turístico da Secult-MG, Thiago Ferreira, a presidente da FECITUR, Teresa Augusta Lemos Remunhão, o representante do Sebrae, Ivan Figueiredo, e o representante do Circuito Caminhos Gerais, Rafael Huhn.

Entre os participantes estavam representantes do trade turístico, do COMTUR, da ABRE, ACIA, CVB, vereadores, empresários, gestores públicos, empreendedores e instituições que atuam em prol do desenvolvimento do turismo na região.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas