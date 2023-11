Seminário das Cidades aberto debate Plano de Macrodrenagem, em Pouso Alegre

O debate aconteceu na Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) e foi aberto para toda população

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta terça-feira (21) a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente realizou a abertura do Seminário das Cidades, iniciando os estudos referente ao Plano de Macrodrenagem, afim de debater tópicos fundamentais para o desenvolvimento ordenado e sustentável do município.

O debate aconteceu na Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) e foi aberto para toda população, tendo sido divulgado em todos os meios de comunicação da Prefeitura e da empresa contratada, a fim de contar com a presença do maior número de pessoas participando do evento de forma direta.

O Plano de Macrodrenagem visa diagnosticar os problemas existentes e com isso, reduzir os impactos das inundações, determinando, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais benéficas ao município através de um planejamento de curto, médio e longo prazo.

“O plano é composto por diversas etapas de estudos que levantarão as deficiências e necessidades estruturais de nosso município, identificado tais problemas, partiremos para a proposição de soluções a fim de que seja realizado o melhor para toda a população. Nosso intuito, por meio desse seminário, é criar uma visão compartilhada com os presentes durante o debate, envolvendo mais a comunidade, identificando seus anseios, clamores, desafios e soluções, e buscando promover maior sustentabilidade no desenvolvimento da nossa cidade através da aplicação prática dos elementos levantados no plano” ressalta o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia.

Entre as finalidades do plano, também está a priorização do desenvolvimento sustentável, minimizando os impactos antrópicos no ambiente e possibilitando a coexistência equilibrada entre ser humano, preservação ambiental e crescimento ordenado do município. Diante disso, é possível limitar os impactos relativos às chuvas intensas e inundações e criar condições para uma gestão sustentável e eficiente da macrodrenagem urbana.

O Plano de Macrodrenagem de Pouso Alegre já está disponível no site: https://planomacrodrenagem.pousoalegre.dacengenharia.com.br/ (a plataforma está em fase de construção).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre