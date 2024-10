Seminário da SRS Passos prepara profissionais da saúde para enfrentamento das arboviroses

Palestras abordaram temas que vão contribuir para os municípios se prevenirem contra a dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela e a febre oropouche

Foto: SES-MG

Durante dois dias, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos realizou o Seminário de Preparação para o Período Sazonal das Arboviroses 2024/2025, que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vem promovendo em todo o estado. O objetivo do evento, realizado em 8 e 9/10, é contribuir para a atualização dos planos municipais de contingência, para o desenvolvimento de ações preventivas e de assistência a pacientes acometidos por dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela e febre oropouche (doenças chamadas arboviroses).

O Seminário das Arboviroses da SRS Passos foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Passos, com 148 participantes, entre gestores de saúde, coordenadores, referências técnicas de vigilância epidemiológica, e profissionais da assistência, como enfermeiros e médicos. Coordenadores e referências técnicas de diversas áreas da SRS Passos e da SES-MG, além de profissionais de saúde convidados, ministraram palestras sobre temas que darão suporte às ações de combate às arboviroses.

Uma das palestrantes foi a superintendente estadual de Vigilância Epidemiológica, Aline Lara Cavalcante Oliva, que falou sobre o “Cenário epidemiológico atualizado e perspectivas da SES/MG para o período sazonal 2024/2025”. Segundo ela, além de financiar os recursos para os municípios combaterem as arboviroses, a SES-MG também promove o seminário, disponibilizando uma frente de trabalho para discutir o assunto nas macrorregiões de saúde.

Aline Lara explicou que nesses seminários são discutidos desde a elaboração do plano municipal de contingência até o uso do financiamento para custeio das ações, como forma de engajar os municípios para o uso correto dos recursos para o enfrentamento das arboviroses. “O intuito é discutir antes do período sazonal. Então, a gente conversa sobre o manejo clínico, exames laboratoriais, fluxos de atendimento, para que quando chegar no período sazonal, se tiver uma elevada taxa de notificações de arboviroses, a gente consiga manejar esses pacientes de forma que não tenha óbitos por uma doença que é evitável, como é a dengue”, acrescentou.

Fonte: SES-MG