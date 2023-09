Semana Nacional do Trânsito promove ações educativas para um transito mais seguro, em Três Corações

Na manhã do dia 21 de setembro, das 9h às 12h, haverá uma blitz educativa na Praça Odilon Rezende Andrade

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Semana Nacional do Trânsito ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro com o intuito de mobilizar toda a sociedade por um trânsito mais seguro, responsável e com menos acidentes.

A equipe do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizam nas escolas visitas para instruir crianças e adolescentes sobre educação para o trânsito.

Os estudantes exercem um papel fundamental pois, além de saberem desde cedo a importância de hábitos seguros nas vias, são agentes multiplicadores de informação e ajudam a instruir os pais e familiares quanto ao uso de cinto de segurança, faixa de pedestres, uso do capacete, indicação dos semáforos e outras atitudes que fazem a diferença no trânsito.

Além das visitas às escolas, na manhã do dia 21 de setembro, das 9h às 12h, haverá uma blitz educativa na Praça Odilon Rezende Andrade, juntamente com a equipe da Vigilância Epidemiológica, serviços de saúde e empresas parceiras.

