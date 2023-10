Para esta edição foram convidados o Assessor Estratégico do Invest Minas, Cássio Coutinho Ferreira e o Coordenador Regional da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, Ronaldo Tognarelli

O auditório da Faculdade Wenceslau Braz recebe, na próxima quarta-feira, 24 de outubro, às 7 da noite, o “ Avança Itajubá – Semana Municipal do Empreendorismo”. Realizado pela Prefeitura de Itajubá, a programação oferecerá gratuitamente palestras com autoridades e especialistas em empreendedorismo (confira a programação completa abaixo).

Os interessados em participar devem realizar a inscrição através do formulário disponível no link: https://forms.gle/d4Mqp3EQSv8wPQqA9

O evento é realizado pela Prefeitura e pelas instituições: Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá; Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá; Sebrae; FACESM – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas Gerais; FEPI – Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá; Faculdade Wenceslau Braz; Universidade Federal de Itajubá, INOVAI – Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo; Senac; SIMMMEI – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itajubá; Laboratório Nacional de Astrofísica e Faculdade de Medicina de Itajubá.

Para esta edição foram convidados: o Assessor Estratégico do Invest Minas, Cássio Coutinho Ferreira e o Coordenador Regional da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, Ronaldo Tognarelli. Nesta edição, as palestras possuem como foco dar orientações aos empresários do município no que tange a questões administrativas de um negócio, bem como a apresentação de ferramentas e oportunidades oferecidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos empreendedores.

O “Avança Itajubá” é uma ação prevista pela Lei Municipal Nº 4648/2022 de autoria do Vereador Markinhu Meireles, sancionada pelo Prefeito Christian Gonçalves visando a realização anual da “Semana Municipal do Empreendedorismo” em Itajubá. A iniciativa quer apoiar e incentivar a criação de novos modelos de negócios além de oferecer alternativas para empreendedores iniciantes e estabelecidos proporcionando-lhes ferramentas para sustentar seus negócios em um mercado cada vez mais competitivo.

