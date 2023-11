Semana de inovação e empreendedorismo do Itajubá HardTech será presencial

Workshops, painéis e apresentações visam fomentar o crescimento e a colaboração no ecossistema itajubense

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Itajubá HardWeek, semana de eventos dedicada a promover inovação, empreendedorismo e colaboração no Ecossistema Itajubá HardTech, será realizada nos dias 20 e 21 de novembro (segunda e terça-feira), de forma presencial, no campus da Unifei (Universidade Federal de Itajubá).

O evento, organizado pela Inovai (Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo) e Sebrae Minas, promete proporcionar às startups e demais atores do ecossistema experiências e insights práticos para potencializar o desenvolvimento da área.

Na abertura, haverá a palestra magna “Inteligência Artificial Generativa: como sobreviver à próxima revolução industrial? – entenda na prática o real impacto na sociedade e na sua empresa”, com Juliano Kimura, creative thinker, transformador digital e consultor de inovação digital e redes sociais.

A Itajubá HardWeek Especial conta com uma programação extensa, com workshops, apresentações e painéis, como o de discussão sobre os desafios e perspectivas para o ecossistema Itajubá HardTech em 2024 (Veja a programação completa abaixo).

Durante a HardWeek, também será feito o lançamento do Edital Inova Cemig.Lab, com Guilherme Amaral, gerente de Inovação Aberta na Cemig. Em seu primeiro ciclo, serão selecionadas até 15 startups para fornecer soluções inovadoras que atendam aos desafios da concessionária de energia de Minas. Cada selecionada receberá um apoio financeiro de até R$ 1,6 milhão por 12 meses para a realização de PoCs e desenvolvimento ou ajustes no produto a ser fornecido.

Para participar do Itajubá HardWeek, os interessados deverão realizar o processo de pré-inscrição pelo link: bit.ly/itajubahardweek.

“O Itajubá HardWeek promete ser uma oportunidade valiosa para startups da região de Itajubá adquirirem conhecimento prático e interagirem com especialistas do setor”, afirma o Prefeito Christian Gonçalves.

Confira a programação completa do Itajubá HardWeek:

20/11/2023 (segunda-feira):

8h30 – Workshop: “Design de produto: implementação do PMF para Startup em pré-operação e operação’” (Local: Coworking CEU, IEPG – Campus da Unifei)

14h – Lançamento do edital INOVA Cemig (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

14h30 – Painel: “Desafios e Perspectivas para o ecossistema Itajubá HardTech no ano de 2024” (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

15h30 – Painel: “Ecossistemas Regionais de Inovação e Empreendedorismo – Proposta Sul de Minas” (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

16h30 – Workshop: “SEO na prática” (Local: Coworking CEU, IEPG – Campus da Unifei)

16h30 – Demoday Fator S – Aceleração (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

17h – Rodada de investimentos MG Tech Angels (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

19h – Cerimônia de Abertura e Palestra Magna, com Juliano Kimura, que abordará o tema “Inteligência Artificial Generativa: como sobreviver à próxima revolução industrial?” (Local: Auditório Aureliano Chaves, IEPG – Campus da Unifei)

21/11/2023 (terça-feira):

8h30 – Workshop: “Design de produto: implementação do PMF para Startup em pré-operação e operação’” (Local: Sala Mahle, IEPG – Campus da Unifei)

9h – 5ª Rodada de Negócios Itajubá HardTech (Local: Coworking CEU, IEPG – Campus da Unifei)

O Campus da Unifei está localizado na Avenida BPS, 1303, Bairro Pinheirinho, Itajubá – MG.

Fonte: Prefeitura de Itajubá