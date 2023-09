Semana da Pátria: Hasteamento do Pavilhão Nacional, em Três Corações marca início das atividades no município

O evento reúne visitantes e turistas que acompanham a apresentação dos alunos da ESA, escolas do município, projetos sociais e entidades de Três Corações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, marcou o início das atividades da Semana da Pátria com o hasteamento do Pavilhão Nacional na Praça Odilon Rezende Andrade. O evento foi promovido pela Escola de Sargentos das Armas – ESA, com apoio da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura, e teve participação de toda comunidade, autoridades civis e militares, escolas e agremiações que acompanharam a solenidade, além da apresentação da Banda de Música da ESA.

O hasteamento do Pavilhão Nacional foi realizado pelo Comandante da ESA – Escola Max Wolf Filho, General de Brigada Reinaldo Salgado Beato, o Comandante da 16ª Cia PM Ind., Tenente Coronel PM Júlio César Divino Junior, e o Prefeito José Roberto de Paiva Gomes.

Desfile Cívico-Militar

No dia 7 de setembro, haverá a realização do tradicional Desfile Cívico-Militar, na Av. Presidente Getúlio Vargas, a partir das 8h30. O evento reúne visitantes e turistas que acompanham a apresentação dos alunos da ESA, escolas do município, projetos sociais e entidades de Três Corações.

Todos estão convidados a participar deste momento solene que marca o calendário de eventos do município e encanta toda a população para celebrar os 201 anos da Independência do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Três Corações