Segunda edição da Expocafé Mulheres amplia o debate sobre a equidade na cafeicultura

Evento contará com atividades online e presenciais durante a Expocafé 2022.

A segunda edição da Expocafé Mulheres será um dos destaques da Expocafé 2022. Neste ano, o encontro vai ganhar uma versão presencial, durante a feira que acontece de 25 a 27 de maio, no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), em Três Pontas.

“A grande novidade é a inauguração deste espaço para atender, de maneira presencial, as mulheres do café, com intuito de dar maior visibilidade para essa atuação feminina, em toda a cadeia produtiva, ‘porteira adentro e porteira afora'”, explica a pesquisadora da Embrapa Café/ EPAMIG, Helena Maria Ramos Alves, uma das coordenadoras da Expocafé Mulheres.

A equidade de gênero é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Com o objetivo de promover o debate e estimular a equidade na cafeicultura, a Expocafé Mulheres foi integrada à programação oficial da Expocafé em 2021. “É mais um esforço na busca por oportunidades iguais. Sabemos que o caminho é longo, os dados do último Censo Agropecuário do IBGE, publicados em 2019, comprovam isso, mas estamos incentivando e apoiando as mulheres que integram a nossa cafeicultura ou querem fazer parte dela em algum seguimento”, argumenta Helena.

A programação contará com palestras, painéis, minicursos, atendimentos personalizados e visitas técnicas guiadas, nas quais os expositores farão uma apresentação diferenciada de produtos e tecnologias para as cafeicultoras. “Teremos ao lado do estande da EPAMIG, um espaço reservado para receber as visitantes da Expocafé, sejam elas, trabalhadoras rurais, produtoras, baristas, exportadoras, prestadoras de serviço e demais interessadas. Além de palestras e convidadas especiais, estamos preparando um ambiente agradável, informal e diversificado, para conhecermos, escutarmos e identificarmos as principais demandas dessas mulheres”, completa Helena Alves.

Dentre as presenças já confirmadas na edição presencial da Expocafé Mulheres está a da cafeicultora Maria Helena Brunelli, da Fazenda Três Porteiras e do Café Brunelli, no município de Ingaí, no Sul de Minas, que compartilhará sua experiência na produção de cafés especiais. O evento contará também com uma programação online, a ser realizada no dia 18 de maio. O cronograma completo das atividades será divulgado em breve.

A Expocafé Mulheres tem como parceiras a Universidade Federal de Lavras (UFLA), a Emater-MG, a Embrapa Café e a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel).

Expocafé 2022

A Expocafé 2022 será no formato expandido, com atividades virtuais e presenciais. A programação terá início com o 3º Encontro Técnico, que será online no período de 10 a 12 de maio. O evento presencial começa no dia 24 de maio, com o 11º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira, destinado a participantes previamente inscritos. Entre os dias 25 a 27 de maio, de 8h às 18h, a feira estará aberta ao público com atividades técnicas, demonstrações de campo e exposição de máquinas.

As novidades da programação da Expocafé 2022 e da Expocafé Mulheres podem ser acompanhadas pelo site: www.expocafeoficial.com.br.

Fonte e foto: Ascom Expocafé