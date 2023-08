Segue dentro do cronograma revitalização da Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Serviços Públicos, realiza a revitalização da Avenida João Pinheiro, que está em execução desde janeiro deste ano.

As ações, vem acontecendo ao longo das semanas, e planejada dentro do cronograma da secretaria de Serviços Públicos, evitando, dias e horários de pico, por isso muitas vezes são realizadas as intervenções aos finais de semana, logo ao amanhecer ou no período noturno.

O primeiro quarteirão já recebeu nova pista de caminhada, bancos, árvores e mudas de flores também foram implementadas nos canteiros centrais com mais de 20 espécies trazem um colorido na revitalização e mais harmonia no trecho, foram 4.500m² de novo paisagismo com plantio arbóreo por meio de um mutirão dos servidores do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Públicos.

Ao todo são 6 km de obras, com a implantação do novo projeto paisagístico do município, as árvores em situação precária são substituídas por espécies mais adequadas para a arborização urbana. A execução dos trabalhos da Secretaria de Serviços Públicos na revitalização da avenida conta com parceria com a secretaria de Obras, DME e o DMAE.

Árvores comprometidas continuam sendo retiradas e o novo quarteirão, que está sendo revitalizado na 5ª quadra, já conta com o plantio de grama e preparação do solo para a instalação nos novos equipamentos e em seguida o plantio de árvores.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, a revitalização da principal avenida da cidade segue dentro do esperado, mantendo mais qualidade e segurança para toda a população. “Para cada árvore retirada na Av. João Pinheiro, serão plantadas outras duas, de espécie adequada ao local, de médio porte, que apresentam floração exuberante e com segurança, mantendo toda a qualidade da flora da cidade, serão mais de 300 árvores. Todo o trabalho é realizado por servidores municipais que estão empenhados para que o trabalho seja concluído em um curto espaço de tempo.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas