SEDUC promove curso de formação em serviço para servidores de CEMEIs e escolas de Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

Durante o recesso escolar, entre os dias 17 e 28 de julho, os profissionais da rede municipal de ensino estão realizando cursos de formação de em serviço, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IF Sul de Minas – campus Três Corações.

Os auxiliares de creche estão fazendo o curso “Cuidador Infantil”, com conteúdo direcionado para a prática e as atividades que eles desempenham nos CEMEIs do município. Já os auxiliares da educação como profissionais da cozinha e limpeza, monitores do transporte escolar e servidores de apoio, estão fazendo o curso “Habilidades Comportamentais no Ambiente de Trabalho”.

O objetivo é valorizar o servidor da educação através da formação em serviço. Durante o recesso das aulas, os profissionais aproveitam para aprimorar seus conhecimentos para receber os estudantes novamente em agosto.

Fonte: Prefeitura de Três Corações