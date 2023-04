Sedet se reúne com o Parlamento Jovem e debate sobre desenvolvimento econômico, mercado de trabalho e capacitação

A SEDET apresentou diversas opções de segmentos nessa área

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) se reuniu com o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Poços de Caldas para debater Desenvolvimento Econômico e Geração de Trabalho, nesta semana.

Após a pandemia, o tema sobre acesso dos jovens ao mercado de trabalho se tornou mais relevante, devido aos problemas apresentados no ensino e alta taxa de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos.

Para amenizar o problema foi apresentado o debate, levantando alguns dos principais pontos envolvendo o mercado de trabalho ao Parlamento Jovem cujo objetivo é aproximar e trazer mais conhecimento político para os estudantes e nesse sentido, trazer um estímulo para trabalharem pelo desenvolvimento de suas comunidades e seu município, compreendendo na prática como funciona o poder Legislativo e os demais poderes.

Devido a vinda de diversas indústrias ao município, a SEDET no intuito de despertar o interesse dos jovens para carreira industrial, apresentou diversas opções de segmentos nessa área, comentando sobre as possibilidades de ascensão na carreira industrial e seus benefícios.

Também foram apresentados diversos temas como entender o que é o mercado de trabalho e sua dinâmica ao longo do tempo, espaço e setor, desafios específicos para os jovens no mercado de trabalho, os principais conceitos utilizados para mensurar o mercado de trabalho e compreender as suas variações.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, é sempre importante discutir com a sociedade em geral sobre o tema e ainda mais estar à disposição da Câmara Municipal, onde os jovens já pensam nos problemas sociais e como resolve-lós. ”Foi uma experiência incrível levar e apresentar o tema, ainda nas discussões da cidade em que vivem que é Poços de Caldas e passa por um grande movimento de novas empresas e para o futuro gerando ainda mais trabalho e implementando políticas públicas que estimulem a economia.”